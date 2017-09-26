Про це повідомила прес-служба НБУ.
Дивися повний текст Гонтарева заперечує інформацію Al Jazeera про сприяння Януковичу у виведенні активів за кордон.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 17:32
Гонтарева заперечує інформацію Al Jazeera про сприяння...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гонтарева заперечує інформацію Al Jazeera про сприяння Януковичу у виведенні активів за кордон.
Додано: Сер 10 січ, 2018 17:32
Её давно посадить надо, хотя бы за монитарную политику, когда все у кого была гривна обеднели в три раза за год.
Додано: Сер 10 січ, 2018 18:04
Re: гонтарева Al Jazeera
Она же в отпуске.
Додано: Сер 10 січ, 2018 19:47
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