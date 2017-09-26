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Гонтарева заперечує інформацію
Al Jazeera про сприяння...

Гонтарева заперечує інформацію Al Jazeera про сприяння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:32

Гонтарева заперечує інформацію Al Jazeera про сприяння...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба НБУ.

Дивися повний текст Гонтарева заперечує інформацію Al Jazeera про сприяння Януковичу у виведенні активів за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:32

Её давно посадить надо, хотя бы за монитарную политику, когда все у кого была гривна обеднели в три раза за год.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 18:04

Re: гонтарева Al Jazeera

Она же в отпуске.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 19:47

  anton_gms написав:Её давно посадить надо, хотя бы за монитарную политику, когда все у кого была гривна обеднели в три раза за год.


гонтарева под амбреллой

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