Найближчим часом очікується узгодження кандидатури наглядовою радою Приватбанку.
Дивися повний текст Стало відомо, кого планують призначити головою правління Приватбанку - ЗМІ.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 17:33
Стало відомо, кого планують призначити головою правління...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, кого планують призначити головою правління Приватбанку - ЗМІ.
Додано: Сер 10 січ, 2018 17:33
Вот и стало известно под кого изменили закон О банках - под своего человека. Все как всегда в этой стране - подло, примитивно, банально и аморально. Делается не для общества, а для себя любимых. Дохлая страна.
Додано: Сер 10 січ, 2018 19:05
Так точно!
Согласно прошлым ограничениям - высшее образование строго по экономике, управлению, или праву.
Открываем профессиональный профиль 'кандидата' - единственное образование по математике в Университете Праги.
https://cz.linkedin.com/in/petr-krumphanzl-a8394020
Кто там сомневался - Faceless, кажется?
Я оказался прав не только в части намерений 'реформаторов', но и правильно назвал банк, в который нужно встроить 'правильного' человека, не соответствующего принятым нормам.
https://forum.finance.ua/topic211794.html
Додано: Сер 10 січ, 2018 19:55
Я правильно понял, вы считаете, что опыт:
Не соответствует "высоким" украинским требованиям, ведь нет корочки с экономическим ВО? Это как раз то, о чем я и писал в соответствующей теме - это требование о корочке - полнейший маразм. Ни в Чехии не посчитали, что его знаний и опыта мало для ТОП менеджера, ни австрийцы, ни китайцы.
Вряд ли конкретно под одного человека лоббировали целое изменение законодательства, и какие основание конкретно этого кандидата причислять к "нужным людям" - у вас лично на него есть компрометирующая информация?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 10 січ, 2018 20:22
Для добычи компроментирующей информации в Украине существуют компроментирующие органы в лице Грицака - СБУ - который, кстати, учитель по образованию и в ряды чекистов вступил в 1991 году (если не ошибаюсь) - то есть, был членом КПСС. Может, поэтому, почти половина украенских чекистов оказались предателями в пользу России? Мы узнаем позже все косяки этого гладкого менегера-математика, когда он свалит из этой страны.
Додано: Сер 10 січ, 2018 20:27
Конечно, а чешский Райффайзен, австрийская компания и китайский банк - это все прикрытие чекистов, дабы легенду сделать. Паранойя - сильная вещь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 10 січ, 2018 20:36
Нет, я так не считаю - я согласился с вами, что это требование следовало отменить.
Только вот раньше оно никому не мешало, и если бы не этот конкретный человек, никто бы и не подумал исправлять этот маразм.
Это называется 'ручное управление'. Никакой либерализацией и реформированием здесь и не пахнет!
Вы же в свою очередь сомневались, что исправили под конкретную фамилию на конкретную должность...
Ну да ладно - пока от этого решения пострадал всего 1 украинец.
1 профессиональный банковский менеджер, которого дискриминировали в своей же стране только за то, что он гражданин Украины.
Вы сами отметили, что из-за ликвидации (от себя добавлю - непрофессиональной и незаконной) сотни банков госпожой Гонтаревой, на рынке сегодня огромный выбор управленцев, которые могли бы занять этот пост.
У меня мало сомнений в том, что этот Петр - креатура западных банкиров, которая должна подготовить крупнейший украинский банк к продаже 'кому надо' с целью получения прямого влияния на нашу экономику.
Утверждать не берусь - время нас рассудит. Но по моему убеждению, от этого решения в перспективе пострадает ещё много украинцев и сама государственность.
Очень жаль, что вас не удивляет и оставляет равнодушным то, что за всем ценным и важным, что в Украине осталось, приставлен 'смотрящий' гражданин другой страны.
Чего стоит одна Яресько - гражданка США - так удачно исполнившая свою роль 'экономической убийцы' (с), гарантировав иностранным кредиторам 8-10-кратный профит (т.н. условия реструктуризации VRI, по которым Украина в течение 20 лет будет отдавать в среднем 40% от прироста ВВП)! Справилась и поехала дальше справляться - сейчас банкротит Пуэрто-Рико. Почитайте - это очень интересно. В сети много информации (англ)...
Додано: Сер 10 січ, 2018 20:41
Re: Стало відомо, кого планують призначити головою правління
Я и сейчас сомневаюсь, что исправляли под конкретную фамилию и конкретную должность.
Не могу сказать, насколько эта норма "мешала", но то, что приносила только вред - точно, в частности, ограничивая выбор экспатов на роли ТОП менеджмента (так и вижу, как их просят корочку "оформить"), да и своим неудобства создавало
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