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Стало відомо, кого планують
призначити головою правління...

Стало відомо, кого планують призначити головою правління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:33

Стало відомо, кого планують призначити головою правління...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом очікується узгодження кандидатури наглядовою радою Приватбанку.

Дивися повний текст Стало відомо, кого планують призначити головою правління Приватбанку - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:33

Вот и стало известно под кого изменили закон О банках - под своего человека. Все как всегда в этой стране - подло, примитивно, банально и аморально. Делается не для общества, а для себя любимых. Дохлая страна.
Mindbender
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 19:05

  Mindbender написав:Вот и стало известно под кого изменили закон О банках - под своего человека. Все как всегда в этой стране - подло, примитивно, банально и аморально. Делается не для общества, а для себя любимых. Дохлая страна.

Так точно!

Согласно прошлым ограничениям - высшее образование строго по экономике, управлению, или праву.

Открываем профессиональный профиль 'кандидата' - единственное образование по математике в Университете Праги.

https://cz.linkedin.com/in/petr-krumphanzl-a8394020

Кто там сомневался - Faceless, кажется?

Я оказался прав не только в части намерений 'реформаторов', но и правильно назвал банк, в который нужно встроить 'правильного' человека, не соответствующего принятым нормам.

https://forum.finance.ua/topic211794.html
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 19:55

  Criticus написав:
  Mindbender написав:Вот и стало известно под кого изменили закон О банках - под своего человека. Все как всегда в этой стране - подло, примитивно, банально и аморально. Делается не для общества, а для себя любимых. Дохлая страна.

Так точно!

Согласно прошлым ограничениям - высшее образование строго по экономике, управлению, или праву.

Открываем профессиональный профиль 'кандидата' - единственное образование по математике в Университете Праги.

https://cz.linkedin.com/in/petr-krumphanzl-a8394020

Кто там сомневался - Faceless, кажется?

Я оказался прав не только в части намерений 'реформаторов', но и правильно назвал банк, в который нужно встроить 'правильного' человека, не соответствующего принятым нормам.

Керівникам банків в Україні дозволили не мати профільної...

Я правильно понял, вы считаете, что опыт:
З 2004 по 2008 працював в чеському Raiffeisenbank операційним директором; з 2008 по 2011 працював в Україні в “Райффайзен Банку Аваль” операційним директором.

З 2011 по 2013 працював в компанії Interim Management & Consulting, з 2013 по 2016 – головним операційним директором в словенській філії австрійської компанії Heta Asset Resolution.

З травня 2016 року по теперішній час – головний операційний директор (chief operating officer) в китайському Home Credit China.

Не соответствует "высоким" украинским требованиям, ведь нет корочки с экономическим ВО? Это как раз то, о чем я и писал в соответствующей теме - это требование о корочке - полнейший маразм. Ни в Чехии не посчитали, что его знаний и опыта мало для ТОП менеджера, ни австрийцы, ни китайцы.
Вряд ли конкретно под одного человека лоббировали целое изменение законодательства, и какие основание конкретно этого кандидата причислять к "нужным людям" - у вас лично на него есть компрометирующая информация?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:22

Для добычи компроментирующей информации в Украине существуют компроментирующие органы в лице Грицака - СБУ - который, кстати, учитель по образованию и в ряды чекистов вступил в 1991 году (если не ошибаюсь) - то есть, был членом КПСС. Может, поэтому, почти половина украенских чекистов оказались предателями в пользу России? Мы узнаем позже все косяки этого гладкого менегера-математика, когда он свалит из этой страны.
Mindbender
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:27

  Mindbender написав:Для добычи компроментирующей информации в Украине существуют компроментирующие органы в лице Грицака - СБУ - который, кстати, учитель по образованию и в ряды чекистов вступил в 1991 году (если не ошибаюсь) - то есть, был членом КПСС. Может, поэтому, почти половина украенских чекистов оказались предателями в пользу России? Мы узнаем позже все косяки этого гладкого менегера-математика, когда он свалит из этой страны.

Конечно, а чешский Райффайзен, австрийская компания и китайский банк - это все прикрытие чекистов, дабы легенду сделать. Паранойя - сильная вещь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:36

Нет, я так не считаю - я согласился с вами, что это требование следовало отменить.

Только вот раньше оно никому не мешало, и если бы не этот конкретный человек, никто бы и не подумал исправлять этот маразм.

Это называется 'ручное управление'. Никакой либерализацией и реформированием здесь и не пахнет!

Вы же в свою очередь сомневались, что исправили под конкретную фамилию на конкретную должность...

Ну да ладно - пока от этого решения пострадал всего 1 украинец.

1 профессиональный банковский менеджер, которого дискриминировали в своей же стране только за то, что он гражданин Украины.

Вы сами отметили, что из-за ликвидации (от себя добавлю - непрофессиональной и незаконной) сотни банков госпожой Гонтаревой, на рынке сегодня огромный выбор управленцев, которые могли бы занять этот пост.

У меня мало сомнений в том, что этот Петр - креатура западных банкиров, которая должна подготовить крупнейший украинский банк к продаже 'кому надо' с целью получения прямого влияния на нашу экономику.

Утверждать не берусь - время нас рассудит. Но по моему убеждению, от этого решения в перспективе пострадает ещё много украинцев и сама государственность.

Очень жаль, что вас не удивляет и оставляет равнодушным то, что за всем ценным и важным, что в Украине осталось, приставлен 'смотрящий' гражданин другой страны.

Чего стоит одна Яресько - гражданка США - так удачно исполнившая свою роль 'экономической убийцы' (с), гарантировав иностранным кредиторам 8-10-кратный профит (т.н. условия реструктуризации VRI, по которым Украина в течение 20 лет будет отдавать в среднем 40% от прироста ВВП)! Справилась и поехала дальше справляться - сейчас банкротит Пуэрто-Рико. Почитайте - это очень интересно. В сети много информации (англ)...
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:41

Re: Стало відомо, кого планують призначити головою правління

  Criticus написав:Только вот раньше оно никому не мешало, и если бы не этот конкретный человек, никто бы и не подумал исправлять этот маразм.

Это называется 'ручное управление'. Никакой либерализацией и реформированием здесь и не пахнет!

Вы же в свою очередь сомневались, что исправили под конкретную фамилию на конкретную должность...

Я и сейчас сомневаюсь, что исправляли под конкретную фамилию и конкретную должность.
Не могу сказать, насколько эта норма "мешала", но то, что приносила только вред - точно, в частности, ограничивая выбор экспатов на роли ТОП менеджмента (так и вижу, как их просят корочку "оформить"), да и своим неудобства создавало
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