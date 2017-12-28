Стало відомо, кого планують призначити головою правління...

Додано: Сер 10 січ, 2018 20:36

Нет, я так не считаю - я согласился с вами, что это требование следовало отменить.



Только вот раньше оно никому не мешало, и если бы не этот конкретный человек, никто бы и не подумал исправлять этот маразм.



Это называется 'ручное управление'. Никакой либерализацией и реформированием здесь и не пахнет!



Вы же в свою очередь сомневались, что исправили под конкретную фамилию на конкретную должность...



Ну да ладно - пока от этого решения пострадал всего 1 украинец.



1 профессиональный банковский менеджер, которого дискриминировали в своей же стране только за то, что он гражданин Украины.



Вы сами отметили, что из-за ликвидации (от себя добавлю - непрофессиональной и незаконной) сотни банков госпожой Гонтаревой, на рынке сегодня огромный выбор управленцев, которые могли бы занять этот пост.



У меня мало сомнений в том, что этот Петр - креатура западных банкиров, которая должна подготовить крупнейший украинский банк к продаже 'кому надо' с целью получения прямого влияния на нашу экономику.



Утверждать не берусь - время нас рассудит. Но по моему убеждению, от этого решения в перспективе пострадает ещё много украинцев и сама государственность.



Очень жаль, что вас не удивляет и оставляет равнодушным то, что за всем ценным и важным, что в Украине осталось, приставлен 'смотрящий' гражданин другой страны.



Чего стоит одна Яресько - гражданка США - так удачно исполнившая свою роль 'экономической убийцы' (с), гарантировав иностранным кредиторам 8-10-кратный профит (т.н. условия реструктуризации VRI, по которым Украина в течение 20 лет будет отдавать в среднем 40% от прироста ВВП)! Справилась и поехала дальше справляться - сейчас банкротит Пуэрто-Рико. Почитайте - это очень интересно. В сети много информации (англ)...