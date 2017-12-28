Стало відомо, кого планують призначити головою правління...

Додано: Сер 10 січ, 2018 22:24

Criticus написав: Faceless написав: Это всего лишь кандидат на главу правления банка. Какой резон специально под него менять законодательство? Вам хочется видеть тут четкую причинно-следственную связь, что два события так совпали, я же не делал бы таких поспешных выводов. Это всего лишь кандидат на главу правления банка. Какой резон специально под него менять законодательство? Вам хочется видеть тут четкую причинно-следственную связь, что два события так совпали, я же не делал бы таких поспешных выводов.

https://privatbank.ua/news/2018/1/10/na ... pravlinnya



Вообще то Наблюдательный Совет уже утвердил его Председателем Правления!



Об этом есть соответствующее объявление на сайте банка. Приаттачил.



Это сегодня.



А вчера НБУ изменил соответствующую норму, поскольку должен его утвердить.



В чем вы еще сомневаетесь?



Вообще, сомневаться - хорошо, это научный подход. Я поддерживаю. Именно благодаря сомнениям сделана бОльшая часть открытий.



Но это не тот случай Вы же сами понимаете, только зачем то ломаетесь, как девочка ))) Вообще то Наблюдательный Совет уже утвердил его Председателем Правления!Об этом есть соответствующее объявление на сайте банка. Приаттачил.Это сегодня.А вчера НБУ изменил соответствующую норму, поскольку должен его утвердить.В чем вы еще сомневаетесь?Вообще, сомневаться - хорошо, это научный подход. Я поддерживаю. Именно благодаря сомнениям сделана бОльшая часть открытий.Но это не тот случайВы же сами понимаете, только зачем то ломаетесь, как девочка )))

Вы так увлеклись самолюбованием, какой вы провидец, что игнорируете здравый смысл. То, что эту кандидатуру утвердили сразу же с подписанием закона - неудивительно, ибо о состоянии законопроекта, заключении комитетов и о том, что он будет в дневном порядке сессии должны были знать и не отбрасывали кандидатуры, не соответствующие старым нормам. Но это совсем не означает, что именно под этого человека инициировали изменения закона о банках со всеми сопутствующими процедурами. Это всего лишь пост главы правления комбанка, не главы НБУ. Эти правки объективно целесообразны сами по себе, а а позиция не настолько значима, чтобы быть причиной инициации изменений закона под конкретного человека.При чем тут "смотрящие" со стороны? При чем тут Яресько? Ещё раз - это не глава НБУ, не министр финансов, это просто глава правления комбанка, пусть и крупнейшего, не первый и не последний экспат в банковской системе.Если так любите заговоры - подкину мысль, что не зря чеха зовут Петром...