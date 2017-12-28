Стало відомо, кого планують призначити головою правління...
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Faceless написав: Я и сейчас сомневаюсь, что исправляли под конкретную фамилию и конкретную должность. Не могу сказать, насколько эта норма "мешала", но то, что приносила только вред - точно, в частности, ограничивая выбор экспатов на роли ТОП менеджмента (так и вижу, как их просят корочку "оформить"), да и своим неудобства создавало
Позволю себе отпустить комплимент в ваш адрес - зачастую у вас позиция аргументированная (хоть и расхожая с моей), и дискутировать с вами интересно.
Но здесь уже все настолько очевидно с выпуском этой новости, что если вы действительно по-прежнему сомневаетесь, а не просто увиливаете от признания собственной неправоты, я должен сделать о вывод о ваших низких дедуктивных способностях
Это всего лишь кандидат на главу правления банка. Какой резон специально под него менять законодательство? Вам хочется видеть тут четкую причинно-следственную связь, что два события так совпали, я же не делал бы таких поспешных выводов.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Это всего лишь кандидат на главу правления банка. Какой резон специально под него менять законодательство? Вам хочется видеть тут четкую причинно-следственную связь, что два события так совпали, я же не делал бы таких поспешных выводов.
Criticus написав:Чего стоит одна Яресько - гражданка США - так удачно исполнившая свою роль 'экономической убийцы' (с), гарантировав иностранным кредиторам 8-10-кратный профит (т.н. условия реструктуризации VRI, по которым Украина в течение 20 лет будет отдавать в среднем 40% от прироста ВВП)! Справилась и поехала дальше справляться - сейчас банкротит Пуэрто-Рико. Почитайте - это очень интересно. В сети много информации (англ)...
Это просто замечательно. От волгарей иногда такие перлы приходят - ну чистая радость.
Faceless написав:Это всего лишь кандидат на главу правления банка. Какой резон специально под него менять законодательство? Вам хочется видеть тут четкую причинно-следственную связь, что два события так совпали, я же не делал бы таких поспешных выводов.
Вообще то Наблюдательный Совет уже утвердил его Председателем Правления!
Об этом есть соответствующее объявление на сайте банка. Приаттачил.
Это сегодня.
А вчера НБУ изменил соответствующую норму, поскольку должен его утвердить.
В чем вы еще сомневаетесь?
Вообще, сомневаться - хорошо, это научный подход. Я поддерживаю. Именно благодаря сомнениям сделана бОльшая часть открытий.
Но это не тот случай Вы же сами понимаете, только зачем то ломаетесь, как девочка )))
Вы так увлеклись самолюбованием, какой вы провидец, что игнорируете здравый смысл. То, что эту кандидатуру утвердили сразу же с подписанием закона - неудивительно, ибо о состоянии законопроекта, заключении комитетов и о том, что он будет в дневном порядке сессии должны были знать и не отбрасывали кандидатуры, не соответствующие старым нормам. Но это совсем не означает, что именно под этого человека инициировали изменения закона о банках со всеми сопутствующими процедурами. Это всего лишь пост главы правления комбанка, не главы НБУ. Эти правки объективно целесообразны сами по себе, а а позиция не настолько значима, чтобы быть причиной инициации изменений закона под конкретного человека.
При чем тут "смотрящие" со стороны? При чем тут Яресько? Ещё раз - это не глава НБУ, не министр финансов, это просто глава правления комбанка, пусть и крупнейшего, не первый и не последний экспат в банковской системе.
Если так любите заговоры - подкину мысль, что не зря чеха зовут Петром...
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Это всего лишь кандидат на главу правления банка. Какой резон специально под него менять законодательство? Вам хочется видеть тут четкую причинно-следственную связь, что два события так совпали, я же не делал бы таких поспешных выводов.
Вообще то Наблюдательный Совет уже утвердил его Председателем Правления!
Об этом есть соответствующее объявление на сайте банка. Приаттачил.
Это сегодня.
А вчера НБУ изменил соответствующую норму, поскольку должен его утвердить.
В чем вы еще сомневаетесь?
Вообще, сомневаться - хорошо, это научный подход. Я поддерживаю. Именно благодаря сомнениям сделана бОльшая часть открытий.
Но это не тот случай Вы же сами понимаете, только зачем то ломаетесь, как девочка )))
Вы так увлеклись самолюбованием, какой вы провидец, что игнорируете здравый смысл. То, что эту кандидатуру утвердили сразу же с подписанием закона - неудивительно, ибо о состоянии законопроекта, заключении комитетов и о том, что он будет в дневном порядке сессии должны были знать и не отбрасывали кандидатуры, не соответствующие старым нормам. Но это совсем не означает, что именно под этого человека инициировали изменения закона о банках со всеми сопутствующими процедурами. Это всего лишь пост главы правления комбанка, не главы НБУ. Эти правки объективно целесообразны сами по себе, а а позиция не настолько значима, чтобы быть причиной инициации изменений закона под конкретного человека.
При чем тут "смотрящие" со стороны? При чем тут Яресько? Ещё раз - это не глава НБУ, не министр финансов, это просто глава правления комбанка, пусть и крупнейшего, не первый и не последний экспат в банковской системе.
Если так любите заговоры - подкину мысль, что не зря чеха зовут Петром...
Это не просто комбанк. Это государственный банк. И крупнейший банк в стране. Эмитент 55% всего пластика и холдер 50% всех депозитов банковской системы (по частным лицам еще больше - 60%).
Это кровеносная система нашей экономики! И это кресло занимает иностранец!
Что касается Закона - разумеется, это не единственная норма, претерпевшая изменения, и работа над законопроектом велась долго, но и Преда Петра (не вижу я в имени никакого заговора, если б вы не съязвили, то не обратил бы и внимания, так что это вы скорее крамольник:) Привату выбрали не сегодня, как вы понимаете. Эту норму туда вставили намеренно, зная фамилию будущего руководителя, чтоб не было лишней шумихи.
Ведь сам факт назначения экспата на эту роль, даже подходящего по всем формальностям, вопиющий! Это не частная сктруктура выбрала себе главу иностранца! Это государство Украина назначила не гражданина Украины!
Sommer, вы дежурный раз не приводите никаких контр-аргументов, а только пустозвоните.
Sommer написав: Слушай, ну ты бы не позорился? Ее назначили туда в марте 2017-го. Дефолт у Пуэрто-Рико был в августе 2015-го - https://www.nytimes.com/2015/08/04/busi ... yment.html - после чего и создали эту комиссию PROMESA, в которой сейчас Яресько. Кроме того, заявляли о дефолте в 2016-м: https://www.wsj.com/articles/puerto-ric ... 1467378242 и в феврале 2017-го: http://www.foxnews.com/world/2017/02/01 ... risis.html После такого тебе остается только попросить своих клонов загнать какие-нибудь очередные твои "благородные и правдивые факты" в топ.
Не-не-не-не-не, позоритесь вы! Пуэрто-Рико в преддефолтном состоянии. Сейчас!
PS: а как все-таки у вас зудит в одном месте от рейтингов моих постов :) у меня это меньшую радость вызывает, чем у вас - зуд :)