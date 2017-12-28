Стало відомо, кого планують призначити головою правління...

Вы в этом абсолютно уверены? Вот из-за одного человека прям запустили целый процесс, весьма и весьма сложный, персонально под такого незаменимого чеха-математика? И вам действительно не смешно от таких "заговоров"?
Ничего особенного тут не вижу. Не забывайте, это не чиновник. И банк хоть и после национализации остается коммерческим, его задача - зарабатывать деньги, и без разницы, экспат там глава правления или нет, главное чтобы это был профессионал.
Кстати, Приват после национализации начал терять свои позиции.
Обязательства Привата - менее 20% обязательств по БС, средства клиентов - 22% по БС, средств физлиц - 35% по БС. Не 50% и не 60%. Это по свежим данным отсюда -
Вы как сильно преувеличиваете роль Привата в экономике, так и драматизуете то, что в правлении может быть экспат. Приват до национализации играл еще бОльшую роль, но тогда думаю вас бы не сильно смутило решение Коломойского и Боголюбова пригласить экспата, если бы они решили
Вы в действительности думаете, что какой-то поток зрады от некого журнашлюха в дерьмогазетенке я восприму как аргумент? Я не предлагаю боготворить Яресько и условия, которых она добилась, но если бы не та реструктуризация и частичное списание, которой она добилась, о дефолте речь была бы уже в прошедшем времени.