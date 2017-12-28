Стало відомо, кого планують призначити головою правління...

Додано: Чет 11 січ, 2018 01:07

Criticus написав: Эту норму туда вставили намеренно, зная фамилию будущего руководителя, чтоб не было лишней шумихи. Эту норму туда вставили намеренно, зная фамилию будущего руководителя, чтоб не было лишней шумихи.

Criticus написав: Ведь сам факт назначения экспата на эту роль, даже подходящего по всем формальностям, вопиющий! Это не частная сктруктура выбрала себе главу иностранца! Это государство Украина назначила не гражданина Украины! Ведь сам факт назначения экспата на эту роль, даже подходящего по всем формальностям, вопиющий! Это не частная сктруктура выбрала себе главу иностранца! Это государство Украина назначила не гражданина Украины!

Criticus написав: Про роль Яресько в будущем дефолте Украины (неизбежном, если не передоговориться) Про роль Яресько в будущем дефолте Украины (неизбежном, если не передоговориться)

Вы в этом абсолютно уверены? Вот из-за одного человека прям запустили целый процесс, весьма и весьма сложный, персонально под такого незаменимого чеха-математика? И вам действительно не смешно от таких "заговоров"?Ничего особенного тут не вижу. Не забывайте, это не чиновник. И банк хоть и после национализации остается коммерческим, его задача - зарабатывать деньги, и без разницы, экспат там глава правления или нет, главное чтобы это был профессионал.Кстати, Приват после национализации начал терять свои позиции.Обязательства Привата - менее 20% обязательств по БС, средства клиентов - 22% по БС, средств физлиц - 35% по БС. Не 50% и не 60%. Это по свежим данным отсюда -Вы как сильно преувеличиваете роль Привата в экономике, так и драматизуете то, что в правлении может быть экспат. Приват до национализации играл еще бОльшую роль, но тогда думаю вас бы не сильно смутило решение Коломойского и Боголюбова пригласить экспата, если бы они решилиВы в действительности думаете, что какой-то поток зрады от некого журнашлюха в дерьмогазетенке я восприму как аргумент? Я не предлагаю боготворить Яресько и условия, которых она добилась, но если бы не та реструктуризация и частичное списание, которой она добилась, о дефолте речь была бы уже в прошедшем времени.