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Стало відомо, кого планують призначити головою правління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 13:23
nik1 написав:
местным не очень доверяют.
Вопрос не в доверии. Ставят везде только нужных людей. под них "принимают" законы.
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sal
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:44
sal написав:
Вопрос не в доверии. Ставят везде только нужных людей. под них "принимают" законы.
Согласен. Однако для информации это специалист по плохим банкам и банкам с иностранным капиталом. Что он будет делать в госбанке Украины напрашиваются выводы - блюсти интересы Украины.
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nik1
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:46
nik1 написав:
для информации это специалист по плохим банкам и банкам с иностранным капиталом. Что он будет делать в госбанке Украины напрашиваются выводы - блюсти интересы Украины.
А когда этот спец. получил паспорт Чехии?) засланный казачок
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sal
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:42
Просто Украина открыта во всех смыслах. Отсутствует понятие национальных интересов. Поэтому и критериев нет. Ну вот Евросоюз хорошо - получите специалиста. Россия - зрада. Как в репризе Райкина: Лично Я пуговицы пришивал. Пуговицы пришиты насмерть претензий нет. Что же касаемо изменений закона, то речь в большей степени о недоверии кэрманычам. Типа, все, что не делают только в своих интересах.
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nik1
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