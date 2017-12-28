Стало відомо, кого планують призначити головою правління...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:23

Re: иные

  nik1 написав:местным не очень доверяют.

Вопрос не в доверии. Ставят везде только нужных людей. под них "принимают" законы.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:44

  sal написав: Вопрос не в доверии. Ставят везде только нужных людей. под них "принимают" законы.

Согласен. Однако для информации это специалист по плохим банкам и банкам с иностранным капиталом. Что он будет делать в госбанке Украины напрашиваются выводы - блюсти интересы Украины.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:46

Re: однако

  nik1 написав:для информации это специалист по плохим банкам и банкам с иностранным капиталом. Что он будет делать в госбанке Украины напрашиваются выводы - блюсти интересы Украины.

А когда этот спец. получил паспорт Чехии?) засланный казачок
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:42

Просто Украина открыта во всех смыслах. Отсутствует понятие национальных интересов. Поэтому и критериев нет. Ну вот Евросоюз хорошо - получите специалиста. Россия - зрада. Как в репризе Райкина: Лично Я пуговицы пришивал. Пуговицы пришиты насмерть претензий нет. Что же касаемо изменений закона, то речь в большей степени о недоверии кэрманычам. Типа, все, что не делают только в своих интересах.
nik1
 
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