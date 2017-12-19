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Податківці почнуть полювання
за заможними українцями

Податківці почнуть полювання за заможними українцями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 19:13

Податківці почнуть полювання за заможними українцями

Пропонуємо до обговорення:
У Мінфіні розробили критерії, за якими визначатимуть, хто може вважатися багатою людиною.

Дивися повний текст Податківці почнуть полювання за заможними українцями.
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держателями контрольных пакетов будут водители и кухарки олигархов
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