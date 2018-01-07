RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні ліквідували
автозавод

В Україні ліквідували автозавод
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:02

В Україні ліквідували автозавод

Пропонуємо до обговорення:
Відзначимо, що завод зупинив випуск автомобілів ще в серпні 2014 року.

Дивися повний текст В Україні ліквідували автозавод.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79198
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:02

Жаль,что не заз .
сірий
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 673
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1005 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:18

  сірий написав:Жаль,что не заз .


заз еще раньше умер. выбор простой - работа и зарплата - или б ляхи и нищебродство. Что выбрали - то и получите.
yarg
 
Повідомлень: 17672
З нами з: 06.01.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 3508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:22

Нужно срочно повысить растаможку, налоги, и пр. требования, чтобы лучше защищать отечественный "автопром"!
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4753
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3185 раз.
Подякували: 878 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 20:34

  Вкладчик1234 написав:Нужно срочно повысить растаможку, налоги, и пр. требования, чтобы лучше защищать отечественный "автопром"!

Надо меньше говорить а больше работать.
И чо сдохло нефиг воскрешать. Сотрудников и их семей расстрелять.
Все правильно?
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:41

Ну так государство своими налогами коррупцией автопром душит..производство в таких условиях + коррупция просто нерентабельно.
Джон
 
Повідомлень: 140
З нами з: 16.03.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:44

  Джон написав:Ну так государство своими налогами коррупцией автопром душит..производство в таких условиях + коррупция просто нерентабельно.


своими страшными 20 % подоходного налога ? ужас. И как французы-то выживают со своими 70 % ?
yarg
 
Повідомлень: 17672
З нами з: 06.01.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 3508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:45

Давно надо запретить ввоз электронной техники для поддержки Электронмаша.
Greenchik
 
Повідомлень: 280
З нами з: 17.03.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:19

  Greenchik написав:Давно надо запретить ввоз электронной техники для поддержки Электронмаша.


японцы с этого и начинали. результат мы знаем.
А бангладеш ничего не запрещал. результат тоже знаем.
yarg
 
Повідомлень: 17672
З нами з: 06.01.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 3508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 01:13

в стране не хватает хороших качественных олигархов, которые подняли бы . Умеем в шоколадки, в металлургический комплекс, в банковское дело, а вот спецов по автопрому нет. Васадзе все провалил, сколько бы ему ни давали поблажек и преференций.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 20.04.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі 1, 2, 3
R2 » Сер 10 січ, 2018 09:44
29 1420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 00:52
galex
Як будуть зносити хрущовки в Україні 1 ... 7, 8, 9
R2 » Нед 07 січ, 2018 22:46
83 5162
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 23:50
1007qwert
Складено рейтинг авто, що найбільше викрадаються в Україні
R2 » Сер 10 січ, 2018 20:55
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 20:55
estetik119
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20722)
11.01.2018 01:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron