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В Україні ліквідували автозавод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 січ, 2018 20:02
Пропонуємо до обговорення:
Відзначимо, що завод зупинив випуск автомобілів ще в серпні 2014 року.
Дивися повний текст В Україні ліквідували автозавод
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R2
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Додано: Сер 10 січ, 2018 20:02
Жаль,что не заз .
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сірий
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Додано: Сер 10 січ, 2018 20:18
сірий написав:
Жаль,что не заз .
заз еще раньше умер. выбор простой - работа и зарплата - или б ляхи и нищебродство. Что выбрали - то и получите.
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yarg
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Додано: Сер 10 січ, 2018 20:22
Нужно срочно повысить растаможку, налоги, и пр. требования, чтобы лучше защищать отечественный "автопром"!
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 10 січ, 2018 20:34
Вкладчик1234 написав:
Нужно срочно повысить растаможку, налоги, и пр. требования, чтобы лучше защищать отечественный "автопром"!
Надо меньше говорить а больше работать.
И чо сдохло нефиг воскрешать. Сотрудников и их семей расстрелять.
Все правильно?
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straponesa
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Додано: Сер 10 січ, 2018 22:41
Ну так государство своими налогами коррупцией автопром душит..производство в таких условиях + коррупция просто нерентабельно.
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Джон
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Додано: Сер 10 січ, 2018 22:44
Джон написав:
Ну так государство своими налогами коррупцией автопром душит..производство в таких условиях + коррупция просто нерентабельно.
своими страшными 20 % подоходного налога ? ужас. И как французы-то выживают со своими 70 % ?
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yarg
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:45
Давно надо запретить ввоз электронной техники для поддержки Электронмаша.
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Greenchik
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Додано: Чет 11 січ, 2018 00:19
Greenchik написав:
Давно надо запретить ввоз электронной техники для поддержки Электронмаша.
японцы с этого и начинали. результат мы знаем.
А бангладеш ничего не запрещал. результат тоже знаем.
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yarg
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Додано: Чет 11 січ, 2018 01:13
в стране не хватает хороших качественных олигархов, которые подняли бы . Умеем в шоколадки, в металлургический комплекс, в банковское дело, а вот спецов по автопрому нет. Васадзе все провалил, сколько бы ему ни давали поблажек и преференций.
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galex
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