В Україні ліквідували автозавод
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:40
yarg написав: otg написав: yarg написав:
та д а... европейские олигархи они не то что нашы. они чистенькие и дикалоном намазатые...
В Европе очень тяжело быть олигархом. В конкурентной экономике это ой как не просто.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D1%8C
)
вот этот пацанчик , о котором 99.5 % наших сограждан никогда не слышали , - богаче всех наших "олигархов" вместе взятых. Раза в 2-3. И никакие европы ему не мешают. И конкуренции.
Нужно отдавать себе отчет что быть богатым человеком и олигархом это разные понятие. Если у нас ставят между этими понятиями знак равенства, это не значит что в цивилизованном мире так.
otg
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:14
otg написав: yarg написав: otg написав:
В Европе очень тяжело быть олигархом. В конкурентной экономике это ой как не просто.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D1%8C
)
вот этот пацанчик , о котором 99.5 % наших сограждан никогда не слышали , - богаче всех наших "олигархов" вместе взятых. Раза в 2-3. И никакие европы ему не мешают. И конкуренции.
Нужно отдавать себе отчет что быть богатым человеком и олигархом это разные понятие. Если у нас ставят между этими понятиями знак равенства, это не значит что в цивилизованном мире так.
у нас всех богатых олигархами называют. традиция такая.
В цивилизованном мире этого термина вообще нет. Бизнесмен - и бизнесмен. И никаких глупостей
yarg
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