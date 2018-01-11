RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні ліквідували
автозавод

В Україні ліквідували автозавод
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:40

  yarg написав:
  otg написав:
  yarg написав:
та д а... европейские олигархи они не то что нашы. они чистенькие и дикалоном намазатые... :mrgreen:
В Европе очень тяжело быть олигархом. В конкурентной экономике это ой как не просто.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D1%8C)
вот этот пацанчик , о котором 99.5 % наших сограждан никогда не слышали , - богаче всех наших "олигархов" вместе взятых. Раза в 2-3. И никакие европы ему не мешают. И конкуренции.
Нужно отдавать себе отчет что быть богатым человеком и олигархом это разные понятие. Если у нас ставят между этими понятиями знак равенства, это не значит что в цивилизованном мире так.
otg
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 14.08.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:14

  otg написав:
  yarg написав:
  otg написав:В Европе очень тяжело быть олигархом. В конкурентной экономике это ой как не просто.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D1%8C)
вот этот пацанчик , о котором 99.5 % наших сограждан никогда не слышали , - богаче всех наших "олигархов" вместе взятых. Раза в 2-3. И никакие европы ему не мешают. И конкуренции.
Нужно отдавать себе отчет что быть богатым человеком и олигархом это разные понятие. Если у нас ставят между этими понятиями знак равенства, это не значит что в цивилизованном мире так.


у нас всех богатых олигархами называют. традиция такая.
В цивилизованном мире этого термина вообще нет. Бизнесмен - и бизнесмен. И никаких глупостей
yarg
 
Повідомлень: 17690
З нами з: 06.01.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 3509 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 11 січ, 2018 11:47
32 1628
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2018 03:02
драйвер
В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 10 січ, 2018 09:44
32 1885
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 20:03
warlamp
"Роснефть" продала всі свої заправки в Україні
R2 » Чет 11 січ, 2018 09:52
5 188
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 11:40
yulehm
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.