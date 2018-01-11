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В Україні ліквідували автозавод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:40

  yarg написав:
  otg написав:
  yarg написав:
та д а... европейские олигархи они не то что нашы. они чистенькие и дикалоном намазатые... :mrgreen:
В Европе очень тяжело быть олигархом. В конкурентной экономике это ой как не просто.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D1%8C)
вот этот пацанчик , о котором 99.5 % наших сограждан никогда не слышали , - богаче всех наших "олигархов" вместе взятых. Раза в 2-3. И никакие европы ему не мешают. И конкуренции.
Нужно отдавать себе отчет что быть богатым человеком и олигархом это разные понятие. Если у нас ставят между этими понятиями знак равенства, это не значит что в цивилизованном мире так.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:14

  otg написав:
  yarg написав:
  otg написав:В Европе очень тяжело быть олигархом. В конкурентной экономике это ой как не просто.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D1%8C)
вот этот пацанчик , о котором 99.5 % наших сограждан никогда не слышали , - богаче всех наших "олигархов" вместе взятых. Раза в 2-3. И никакие европы ему не мешают. И конкуренции.
Нужно отдавать себе отчет что быть богатым человеком и олигархом это разные понятие. Если у нас ставят между этими понятиями знак равенства, это не значит что в цивилизованном мире так.


у нас всех богатых олигархами называют. традиция такая.
В цивилизованном мире этого термина вообще нет. Бизнесмен - и бизнесмен. И никаких глупостей
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 07:44

  otg написав:
  galex написав:в стране не хватает хороших качественных олигархов, которые подняли бы . Умеем в шоколадки, в металлургический комплекс, в банковское дело, а вот спецов по автопрому нет. Васадзе все провалил, сколько бы ему ни давали поблажек и преференций.
Правильно. Побольше олигархов хороших и нужных :) Только вопорос так че ж вы с ними постоянно боретесь?


если в стране олигарх выбирается в президенты с первого тура, то в ней явно вопрос борьбы с олигархами не стоит даже в широких массах.
в Европе олигархов в нашем понимании нет по одной простой причине - если накорябавший где-то в центре денег бизнесмен приедет перед выборами куда-то на окраину, скажет "я буду баллотироваться от вашего округа", устроит торжественное открытие детской площадки, замажет ямы на центральной дороге, наймет тысячу агитаторов, которые будут ходить по квартирам и раздавать социальную помощь и гречку, то агитатора в следующем доме вполне возможно уже будет ждать патруль, а бизнесмену скажут "чувак, мы тебя не знаем, ты вообще не из нашей песочницы. так что представлять наш округ пока тебе не доверим, поживи здесь лет 5-10, а если ты искренне хочешь помочь детям, то после выборов подъезжай и доделывай все площадки, которые ты собирался построить.

вообще есть еще проблема в том, что люди, выросшие под знаменами социализма и равенства, по инерции считают само наличие достатка гораздо выше среднего у человека - уже доказательством его преступной сущности.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 07:49

  Altruist написав:Прикольно наблюдать как нанятые за гречку феодализм скромно называют олигархатом и при этом пытаются доказать, что изобретена новая прогрессивная система правления.


люди, которых нанимают за гречку в буквальном смысле, как правило, даже не в состоянии включить компьютер ))
кроме того, феодализм присущ в основном представителям востока, преимущественно донецким. это они голосовали по принципу "бандит зато наш бандит". в то время как я не слышал чтобы например киевские призывали голосовать за киевских и т.д. Даже Западная Украина свою Фарион послала на фиг на ее же мажоритарке.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:01

galex На Востоке у соседей конституционная монархия в чистом виде. У нас наоборот слабая центральная власть, занятая только одной проблемой и всесильные феодалы на местах. При этом основная масса населения, представленная уже в основном лицами преклонного возраста все больше возвращается к натуральному хозяйству. Молодежь сваливает. Практически у всего моего окружения дети уехали в разных направлениях, кто куда смог. Схема одна. Три курса здесь, потом либо по обмену либо за финансы за пределы Украины.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:13

На Востоке у соседей конституционная монархия в чистом виде

Не, обычная мягкая автократия.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:29

  yarg написав:
у нас всех богатых олигархами называют. традиция такая.
В цивилизованном мире этого термина вообще нет. Бизнесмен - и бизнесмен. И никаких глупостей
Ну не совсем. Есть классическое понимание олигархии. Это сращивание капитала с властью. Но есть одно отличие на Западе. В свободной экономике совсем не нужно идти во власть что бы зарабатывать деньги. В свободной экономики 90% всех денег зарабатывается вне связи с государством. У нас наоборот все маломальские деньги сделаны на государстве или преференциях которые дают власть. Соответственно на Западе нет олигархов, ибо очень тяжело на власти делать деньги, тем более это попадает под уголовное преследование.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:36

  otg написав:
  yarg написав:
у нас всех богатых олигархами называют. традиция такая.
В цивилизованном мире этого термина вообще нет. Бизнесмен - и бизнесмен. И никаких глупостей
Ну не совсем. Есть классическое понимание олигархии. Это сращивание капитала с властью. Но есть одно отличие на Западе. В свободной экономике совсем не нужно идти во власть что бы зарабатывать деньги. В свободной экономики 90% всех денег зарабатывается вне связи с государством. У нас наоборот все маломальские деньги сделаны на государстве или преференциях которые дают власть. Соответственно на Западе нет олигархов, ибо очень тяжело на власти делать деньги, тем более это попадает под уголовное преследование.



нети такого классического понимания. Почитайте даже Википедию - источник классики. Ну или приведите пример из истории.
Есть древнегреческий термин "олигархия" - власть богатых , но древнегреческие термины сильно отличаются от современной реальности. Я бы поостерегся их использовать.

В "свободной экономике" - доля государства в экономике - процентов 10. Потому даже пересечся с государством тяжело. Его в экономике нет.
У нас (например году в 1998) доля государства в экономике была - процентов 90. т.е. чем бы не занимался человек - перевозками , сельским хозяйством , торговлей или копанием руды - он все время натыкался на государство. Невозможно было что-то делать - и не взаимодействовать с государством.
yarg
 
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