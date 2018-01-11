В Україні ліквідували автозавод

Додано: П'ят 12 січ, 2018 07:44

otg написав: galex написав: в стране не хватает хороших качественных олигархов, которые подняли бы . Умеем в шоколадки, в металлургический комплекс, в банковское дело, а вот спецов по автопрому нет. Васадзе все провалил, сколько бы ему ни давали поблажек и преференций. в стране не хватает хороших качественных олигархов, которые подняли бы . Умеем в шоколадки, в металлургический комплекс, в банковское дело, а вот спецов по автопрому нет. Васадзе все провалил, сколько бы ему ни давали поблажек и преференций. Правильно. Побольше олигархов хороших и нужных Только вопорос так че ж вы с ними постоянно боретесь? Правильно. Побольше олигархов хороших и нужныхТолько вопорос так че ж вы с ними постоянно боретесь?

если в стране олигарх выбирается в президенты с первого тура, то в ней явно вопрос борьбы с олигархами не стоит даже в широких массах.в Европе олигархов в нашем понимании нет по одной простой причине - если накорябавший где-то в центре денег бизнесмен приедет перед выборами куда-то на окраину, скажет "я буду баллотироваться от вашего округа", устроит торжественное открытие детской площадки, замажет ямы на центральной дороге, наймет тысячу агитаторов, которые будут ходить по квартирам и раздавать социальную помощь и гречку, то агитатора в следующем доме вполне возможно уже будет ждать патруль, а бизнесмену скажут "чувак, мы тебя не знаем, ты вообще не из нашей песочницы. так что представлять наш округ пока тебе не доверим, поживи здесь лет 5-10, а если ты искренне хочешь помочь детям, то после выборов подъезжай и доделывай все площадки, которые ты собирался построить.вообще есть еще проблема в том, что люди, выросшие под знаменами социализма и равенства, по инерции считают само наличие достатка гораздо выше среднего у человека - уже доказательством его преступной сущности.