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Складено рейтинг авто, що найбільше викрадаються в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 січ, 2018 20:55
Пропонуємо до обговорення:
За 2017 рік в Україні викрали 6092 транспортні засоби. Про це повідомили в Національній поліції.
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