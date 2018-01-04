Про це у коментарі повідомив заступник голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко.
Дивися повний текст У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праці.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 22:27
У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праці.
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:27
Я б виділив такі проблеми:
1. Демографія. Зараз на ринок праці виходить покоління народжене в 1995-2000 роках, коли був спад народжуваності. Зараз ринок "спасає" покоління 25-35 річних, яких відносно багато. Але за 5-10 років молодих кадрів буде жорстко не хватати.
2. Молодь зараз дуже амбітна. І їм краще сидіти вдома і шукати роботу ніж йти на копійки. Тим більше більшість молодих утримуються батьками, а дітей заводять зараз відносно пізно. Тому проблем у молоді особливих немає, щоб рватись працювати.
3. Міграція. Тут зрозуміло. Краще звалити в Польшу, чи навіть в Київ, ніж працювати без перспектив в селі чи містечку. Проблем з міграцією зараз значно менше ніж раніше.
4. Жадібність роботодавців. Фактично усі 26 років незалежності у нас був надлишок робочої сили. Роботодавці до цього попривикали. Відношення до робітників стало хамське. Ситуація міняється, але дуже повільно. Роботодавці і дальше пропонують мінімально-можливу оплату, зате одержують тепер гірших працівників і усі на перебій жаліються що нормального працівника неможливо знайти.
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