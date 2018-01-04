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У службі зайнятості назвали
причини "голоду" на ринку праці

У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праці
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:27

У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праці

Пропонуємо до обговорення:
Про це у коментарі повідомив заступник голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко.

Дивися повний текст У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:27

Я б виділив такі проблеми:
1. Демографія. Зараз на ринок праці виходить покоління народжене в 1995-2000 роках, коли був спад народжуваності. Зараз ринок "спасає" покоління 25-35 річних, яких відносно багато. Але за 5-10 років молодих кадрів буде жорстко не хватати.
2. Молодь зараз дуже амбітна. І їм краще сидіти вдома і шукати роботу ніж йти на копійки. Тим більше більшість молодих утримуються батьками, а дітей заводять зараз відносно пізно. Тому проблем у молоді особливих немає, щоб рватись працювати.
3. Міграція. Тут зрозуміло. Краще звалити в Польшу, чи навіть в Київ, ніж працювати без перспектив в селі чи містечку. Проблем з міграцією зараз значно менше ніж раніше.
4. Жадібність роботодавців. Фактично усі 26 років незалежності у нас був надлишок робочої сили. Роботодавці до цього попривикали. Відношення до робітників стало хамське. Ситуація міняється, але дуже повільно. Роботодавці і дальше пропонують мінімально-можливу оплату, зате одержують тепер гірших працівників і усі на перебій жаліються що нормального працівника неможливо знайти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 04:24

Чтобы работнику платить хорошую зарплату, нужны хорошие продажи, для которых нужна хорошая покупательная возможность у населения, которой нет. Так что: маленькие продажи-маленькая маржа-маленькие зарплаты.
Cryptos
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 08:44

Re: У службі зайнятості назвали причини

  Cryptos написав:Чтобы работнику платить хорошую зарплату, нужны хорошие продажи, для которых нужна хорошая покупательная возможность у населения, которой нет. Так что: маленькие продажи-маленькая маржа-маленькие зарплаты.

Нелогично звучит. У предприятий, у который 90% экспорт (Ахметовские, например) уровень ЗП чуть больше рынка (что бы не сбежали).
Чтобы работнику платить хорошую зарплату - нужна конкуренция за кадры - а её нет.
Про дефицит кадров в Украине - это вообще сказки для детей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:51

  Cryptos написав:Так что: маленькие продажи-маленькая маржа-маленькие зарплаты.

Це неправда. Правда така:
збільшення продаж - збільшення маржі - власник бізнесу кладе більше грошей в кишеню.
зменшення продаж - нульва(низька) маржа - закривається бізнес.
Ось і все.
Зарплата ЗАВЖДИ платиться мінімально-можлива.
Для прикладу ці японські чи німецькі кабельні заводи - прибутки в них величезні - зарплата мінімально-можлива.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 12:58

достойная минималка это от2 евро в час , кто не может это обеспечить должен обанкротиться.
korob4ukss
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:48

Re: У службі зайнятості назвали причини

  korob4ukss написав:достойная минималка это от2 евро в час , кто не может это обеспечить должен обанкротиться.

Вы предлагаете поднять минималку до 10к? :)
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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