У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праці
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
драйвер Від вашого пояснення історія стала ще запутанішою. Отже він прийшов на ставку 800$ + %. Адже він не виконав норми в перший місяць. Наперед він не знав чи зможе виконувати норму. Отже людина фактично готова була працювати за 800$! Далі він почав отримувати 1800$ і заявив:
что такому ценному работнику нужно платить "В РАЗЫ БОЛЬШЕ"(с)
В рази більше, це значить мінімум 3600$!!! Зараз він працює за 350$! Не можуть люди помилятись з оцінкою своєї вартості в 10 разів! А тим більше такої професії як токар. Він ж не менеджер, що працював в банку і гріб бабло, а потім криза, його звільнили і він нікому не потрібен. Тому або цей токар повний неадекват(в що зовсім не віриться), або, як завжди, ви упустили важливі нюанси. Або це все фантазії.
andrijk777 написав:драйвер Від вашого пояснення історія стала ще запутанішою. Отже він прийшов на ставку 800$ + %. Адже він не виконав норми в перший місяць. Наперед він не знав чи зможе виконувати норму. Отже людина фактично готова була працювати за 800$! Далі він почав отримувати 1800$ і заявив:
что такому ценному работнику нужно платить "В РАЗЫ БОЛЬШЕ"(с)
В рази більше, це значить мінімум 3600$!!! Зараз він працює за 350$! Не можуть люди помилятись з оцінкою своєї вартості в 10 разів! А тим більше такої професії як токар. Він ж не менеджер, що працював в банку і гріб бабло, а потім криза, його звільнили і він нікому не потрібен. Тому або цей токар повний неадекват(в що зовсім не віриться), або, як завжди, ви упустили важливі нюанси. Або це все фантазії.
Вот видите, вы не можете принять мысль, что работодатель готов поддержать работника,помочь ему обучится и ждёт от него порядочности и простой человеческой благодарности. Я всегда перестраховывала своих работников и при скачках курсов, и при смене заказов, и при начале работы, и вы думаете хоть один спасибо сказал? Есть несколько человек - костяк, которые мозги имеют и реальный опыт работы за плечами, с ними проблем никогда нет. А остальные...такие как вы, у них работодатель- враг, их ничего не интересует, им кажется,что если он встал к станку,значит на нем держиться предприятие,а остальные,особенно работодатель, богатеют благодаря исключительно ему- ценному работнику. То что нужно содержать юристов,бухгалтеров, помещение,станки, платить за энергоносители,заготовки,перевозчиков и откуда беруться заказы чудоработника не интересует, мозгов у него для этого маловато,зато гонору и неблагодарности- хоть отбавляй. Вы не верите что этот токарь неадекват?- это потому,что вы очень с ним похожи по гонору и рассуждениям.
andrijk777 написав:драйвер Від вашого пояснення історія стала ще запутанішою. Отже він прийшов на ставку 800$ + %. Адже він не виконав норми в перший місяць. Наперед він не знав чи зможе виконувати норму. Отже людина фактично готова була працювати за 800$! Далі він почав отримувати 1800$ і заявив:
что такому ценному работнику нужно платить "В РАЗЫ БОЛЬШЕ"(с)
В рази більше, це значить мінімум 3600$!!! Зараз він працює за 350$! Не можуть люди помилятись з оцінкою своєї вартості в 10 разів! А тим більше такої професії як токар. Він ж не менеджер, що працював в банку і гріб бабло, а потім криза, його звільнили і він нікому не потрібен. Тому або цей токар повний неадекват(в що зовсім не віриться), або, як завжди, ви упустили важливі нюанси. Або це все фантазії.
Вот видите, вы не можете принять мысль, что работодатель готов поддержать работника,помочь ему обучится и ждёт от него порядочности и простой человеческой благодарности. Я всегда перестраховывала своих работников и при скачках курсов, и при смене заказов, и при начале работы, и вы думаете хоть один спасибо сказал? Есть несколько человек - костяк, которые мозги имеют и реальный опыт работы за плечами, с ними проблем никогда нет. А остальные...такие как вы, у них работодатель- враг, их ничего не интересует, им кажется,что если он встал к станку,значит на нем держиться предприятие,а остальные,особенно работодатель, богатеют благодаря исключительно ему- ценному работнику. То что нужно содержать юристов,бухгалтеров, помещение,станки, платить за энергоносители,заготовки,перевозчиков и откуда беруться заказы чудоработника не интересует, мозгов у него для этого маловато,зато гонору и неблагодарности- хоть отбавляй. Вы не верите что этот токарь неадекват?- это потому,что вы очень с ним похожи по гонору и рассуждениям.
Бла-бла-бла.... Я вам описав ситуацію, як я її бачу з ваших слів. І будь-яка адекватна людина бачить в цій ситуації нестиковки(виділив жирним). Головний мій посил: "Не можуть люди помилятись з оцінкою своєї вартості в 10 разів!" В результаті і я неадекват... Ну ок. Усі неадекати, одна ви в адекваті.
andrijk777 написав: Головний мій посил: "Не можуть люди помилятись з оцінкою своєї вартості в 10 разів!"
Вы никогда в это не поверите,пока не станете работодателем. А когда станете, и количество собеседований,которое вы проведете с людьми перевалит за сотню, а количество работников хотя бы за 20, тогда вы в мои слова не только поверите, вы сможете подтвердить их собственными "случаями из жизни". Ведь этот токарь не исключение из правил,это не "частный случай", такие четыре из пяти. Поговорите с работодателями,если у вас есть такие знакомые,и вы узнаете для себя много нового. Все работники заучили, как мантру,что они достойны большего,поэтому получив хорошее предложение не ценят его считая,что там,за следующим жизненным поворотом предложение будет ещё лучше,зачем ценить то,что имеешь? Киевские работники о себе черезчур высокого мнения,а толку от них..., одна болтовня какие они разтакие и какие работодатели нетакие.
andrijk777 написав: Головний мій посил: "Не можуть люди помилятись з оцінкою своєї вартості в 10 разів!"
Вы никогда в это не поверите,пока не станете работодателем. А когда станете, и количество собеседований,которое вы проведете с людьми перевалит за сотню, а количество работников хотя бы за 20, тогда вы в мои слова не только поверите, вы сможете подтвердить их собственными "случаями из жизни". Ведь этот токарь не исключение из правил,это не "частный случай", такие четыре из пяти. Поговорите с работодателями,если у вас есть такие знакомые,и вы узнаете для себя много нового. Все работники заучили, как мантру,что они достойны большего,поэтому получив хорошее предложение не ценят его считая,что там,за следующим жизненным поворотом предложение будет ещё лучше,зачем ценить то,что имеешь? Киевские работники о себе черезчур высокого мнения,а толку от них..., одна болтовня какие они разтакие и какие работодатели нетакие.
Чотири з п'яти робітників йдуть з зарплати 1800$ і в результаті опиняються на зарплаті 350$. Жгите еще!!!
Словила себя на мысли, что мне самой нравилось быть хорошим работодателем, я привыкла чесно вести бизнес и вообще, не люблю врать и врунов в принципе. Ложь имеет свойство забываться, а по сему легко быть пойманным на лжи и всё- репутации конец! А репутация в моём деле- это всё. Оглядываясь назад, понимаешь,что не чувствуешь угрызений совести, а чувствуешь гордость- в любой ситуации я старалась оставаться "человеком", поэтому встречая бывших работников,вижу как они либо сами прячутся,либо стыдливо отводят глаза,либо уважительно здороваются. Вообще,вырвавшись из украинского "рынка труда" чувствую облегчение и даже лёгкую эйфорию, но возвращаясь на землю приходится вспоминать,что с другими рабочими я дел толком не имела,и какие они, другие, мне только предстоит узнать, не факт,что они будут лучше... Посмотрим.