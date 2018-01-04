Додано: Чет 11 січ, 2018 22:03

andrijk777 написав: драйвер

Від вашого пояснення історія стала ще запутанішою.

Отже він прийшов на ставку 800$ + %. Адже він не виконав норми в перший місяць.

Наперед він не знав чи зможе виконувати норму.

Отже людина фактично готова була працювати за 800$!

Далі він почав отримувати 1800$ і заявив:

что такому ценному работнику нужно платить "В РАЗЫ БОЛЬШЕ"(с)

В рази більше, це значить мінімум 3600$!!!

Зараз він працює за 350$!

Не можуть люди помилятись з оцінкою своєї вартості в 10 разів! А тим більше такої професії як токар. Він ж не менеджер, що працював в банку і гріб бабло, а потім криза, його звільнили і він нікому не потрібен.

Тому або цей токар повний неадекват(в що зовсім не віриться), або, як завжди, ви упустили важливі нюанси. Або це все фантазії. Від вашого пояснення історія стала ще запутанішою.Отже він прийшов на ставку 800$ + %. Адже він не виконав норми в перший місяць.Наперед він не знав чи зможе виконувати норму.Отже людинаДалі він почав отримувати 1800$ і заявив:В рази більше, це значить!!!Зараз він працює за 350$!Не можуть люди помилятись з оцінкою своєї вартості в 10 разів! А тим більше такої професії як токар. Він ж не менеджер, що працював в банку і гріб бабло, а потім криза, його звільнили і він нікому не потрібен.Тому або цей токар повний неадекват(в що зовсім не віриться), або, як завжди, ви упустили важливі нюанси. Або це все фантазії.

Вот видите, вы не можете принять мысль, что работодатель готов поддержать работника,помочь ему обучится и ждёт от него порядочности и простой человеческой благодарности. Я всегда перестраховывала своих работников и при скачках курсов, и при смене заказов, и при начале работы, и вы думаете хоть один спасибо сказал? Есть несколько человек - костяк, которые мозги имеют и реальный опыт работы за плечами, с ними проблем никогда нет. А остальные...такие как вы, у них работодатель- враг, их ничего не интересует, им кажется,что если он встал к станку,значит на нем держиться предприятие,а остальные,особенно работодатель, богатеют благодаря исключительно ему- ценному работнику. То что нужно содержать юристов,бухгалтеров, помещение,станки, платить за энергоносители,заготовки,перевозчиков и откуда беруться заказы чудоработника не интересует, мозгов у него для этого маловато,зато гонору и неблагодарности- хоть отбавляй. Вы не верите что этот токарь неадекват?- это потому,что вы очень с ним похожи по гонору и рассуждениям.