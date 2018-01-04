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У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:36
andrijk777 написав: драйвер написав:
Такое впечатление,что ты считаешь себя видным авторитетом. Видела я какой ты авторитет и в других ветках форума. Так что про манию величия ты загнул, не тому ты её приписываешь.
А про адекватность так точно не с тобой на эту тему разговаривать. Спрячь себя,а то твоя глупость начинает окружающих веселить.
Перехід на "ти" тільки підтверджує мою думку про тебе.
Краще давай ще казкових історій про токарів, які йдуть з зарплати 1800$ на зарплату 350$.
Ну да, а для меня оочень важно твоё мнение, насмешил, впрочем, как и до этого.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:47
andrijk777 написав:
Краще давай ще казкових історій про токарів, які йдуть з зарплати 1800$ на зарплату 350$.
Не в сенсі щоби відстоювати, чи то правду написала драйвер, але: ситуації, в яких співробітник від хорошого шукає ще кращого, а в результаті залишається ні з чим - не рідкість. Не спец по слюсарях і що там тре виточувати, щоби вартувати в Україні 1800 долярів (хоча то ще не сказано, в якому році то було, якщо до війни, то нічого фантастичного), яле ситуація, що в результаті робітник "зазвіздився" з такого свого успіху й почав себе неадекватно високо оцінювати, захотів ще більше й поскоріше і... зрозумів, що таких умов ще пошукати, а він не така вже й зірка, а повертатися вже нема куди
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:07
Faceless написав: andrijk777 написав:
Краще давай ще казкових історій про токарів, які йдуть з зарплати 1800$ на зарплату 350$.
Не в сенсі щоби відстоювати, чи то правду написала драйвер, але: ситуації, в яких співробітник від хорошого шукає ще кращого, а в результаті залишається ні з чим - не рідкість. Не спец по слюсарях і що там тре виточувати, щоби вартувати в Україні 1800 долярів (хоча то ще не сказано, в якому році то було, якщо до війни, то нічого фантастичного), яле ситуація, що в результаті робітник "зазвіздився" з такого свого успіху й почав себе неадекватно високо оцінювати, захотів ще більше й поскоріше і... зрозумів, що таких умов ще пошукати, а він не така вже й зірка, а повертатися вже нема куди
Ваші аргументи можна прийняти.
Але є нюанс. Токар пропрацював всього 3 місяці!!!Робітник не може "зазвіздитися" за 3 місяці, якщо йому так піднімають зарплату: 800, 1400, 1800.
Навіть якщо там були "нестерпні" умови праці, токар міг потерпіти ще декілька місяців на зарплаті 1800$.
Тут можливий тільки один варіант: токар знайшов іншу роботу з зарплатою не меншою за 1800$. Але тут виникає інше питання: якщо той токар так "на росхват" і так легко і швидко знаходить працю за 1800$, то як він міг опуститись до заплати 350$?
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:42
драйвер написав:
Практически каждый считает,что если женщина смогла,то он- мужчина,сможет легко!
В Декамероне Боккаччо так не считал,а наоборот утверждал обратное. Не буду с вами спорить, остаюсь при своем мнении.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:00
Faceless написав: andrijk777 написав:
Краще давай ще казкових історій про токарів, які йдуть з зарплати 1800$ на зарплату 350$.
Не в сенсі щоби відстоювати, чи то правду написала драйвер, але: ситуації, в яких співробітник від хорошого шукає ще кращого, а в результаті залишається ні з чим - не рідкість. Не спец по слюсарях і що там тре виточувати, щоби вартувати в Україні 1800 долярів (хоча то ще не сказано, в якому році то було, якщо до війни, то нічого фантастичного), яле ситуація, що в результаті робітник "зазвіздився" з такого свого успіху й почав себе неадекватно високо оцінювати, захотів ще більше й поскоріше і... зрозумів, що таких умов ще пошукати, а він не така вже й зірка, а повертатися вже нема куди
Сказка даже не в 1800 долл. ,а в невозможности на современном станке увеличить производительность работы и соответственно з.п. на третьем месяце работы, на 100%.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 19:17
andrijk777 написав:
Тут можливий тільки один варіант: токар знайшов іншу роботу з зарплатою не меншою за 1800$. Але тут виникає інше питання: якщо той токар так "на росхват" і так легко і швидко знаходить працю за 1800$, то як він міг опуститись до заплати 350$?
Цілком можливо: знайшов варіант з зарплатою ще більше, перейшов, але - або не втримався, або бізнес закрився, або взагалі повівся на обіцянки і й не отримав нічого. І все - інших таких пропозицій не знайшов, пішов куди зміг.
ceba написав:
Сказка даже не в 1800 долл. ,а в невозможности на современном станке увеличить производительность работы и соответственно з.п. на третьем месяце работы, на 100%.
Нет оснований считать, что ЗП подняли именно в связи с ростом производительности. Производительность могла оставаться одинаковой, просто например сделали такой график ИС.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:11
Faceless З.п. токаря соответствующая 1800 долл. в украине может теоретически быть только на большом предприятии с использованием металлообработки (наприм. Мотор Сичь), но на таких предприятиях з.п. в грн. ,а её размеры обуславливаются трудовым договором. До 2009 года мне приходилось иметь дела с представителями Мотор Сичь, хорошо помню как один из них жаловался,что очень трудно найти хорошего фрезеровщика, так как советские поувольнялись на пенсию. О з.п. в 1800 долл. на Мотор Сичь для работяг тогда и речи быть не могло.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:45
я хз, какая зп по Украине у вкр, но точно могу сказать, что в харьковской области очень тяжело найти токаря или фрезеровщика уровня вкр на зп в 1000 долларов.
есть реальный дефицит кадров.
дошло до того, что работающие вкры приводят своих детей на завод и сами обучают их.
п.с. "работаю" инженером-программистом в бюджетной организации на минималку. но это хобби, т.к. на эти деньги жить нереально. ну вот скажите, где найти хоть программера, хоть сисадмина на 80+ компов с периферией на минималку, ну или сколько он должен зарабатывать, чтобы он остался на этой работе?
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