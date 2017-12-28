Про це він повідомив в інтерв'ю.
Дивися повний текст Омелян заявив про досягнення фінального етапу переговорів з Ryanair.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:49
Омелян заявив про досягнення фінального етапу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян заявив про досягнення фінального етапу переговорів з Ryanair.
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:49
Это перемога? Носятся с лоукостерами как раньше с безвизом. Это замечательно, что можно будет дешевле улететь, но только (в отличие от состояния дорог) скольким людям это интересно? А может больше хвастаться нечем...
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