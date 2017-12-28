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Омелян заявив про досягнення
фінального етапу...

Омелян заявив про досягнення фінального етапу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:49

Омелян заявив про досягнення фінального етапу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в інтерв'ю.

Дивися повний текст Омелян заявив про досягнення фінального етапу переговорів з Ryanair.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:49

Это перемога? Носятся с лоукостерами как раньше с безвизом. Это замечательно, что можно будет дешевле улететь, но только (в отличие от состояния дорог) скольким людям это интересно? А может больше хвастаться нечем...
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