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Данилюк спрогнозував
велике IT-майбутнє України

Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 04:27

Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Дивися повний текст Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 04:27

Это он наверное не слышал как СБУ двери выносят и эфир крадут на месте обысков. Про обыски в в киевских IT конторах вообще молчу, особенно когда они вынуждены платить забугорным заказчикам неустойку, потому что оборудование изымают до кашлянья определённой суммы денег. Продуманные ребятки имеют офисы только для набора кадров и проверки их умений, дальше- работа из дома, или переезд за бугор. Там где беспредел- не будет развиваться IT сфера
Cryptos
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 08:53

Re: Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України

Я так понимаю, министра беспокоят весьма приличные деньги, что вертятся в IT-секторе... но лапу наложить сложно. Тут в перспективе, действительно вред от государства минимален, в сравнении с любой отраслью из чего осталось. Соответственно, кроме гордости от украинского походження, ИМ что либо осязаемое вряд ли обломится.
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mister-svet
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