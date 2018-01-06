Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України

Додано: Чет 11 січ, 2018 08:53

Я так понимаю, министра беспокоят весьма приличные деньги, что вертятся в IT-секторе... но лапу наложить сложно. Тут в перспективе, действительно вред от государства минимален, в сравнении с любой отраслью из чего осталось. Соответственно, кроме гордости от украинского походження, ИМ что либо осязаемое вряд ли обломится.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).