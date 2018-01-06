Про це написав у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Дивися повний текст Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 04:27
Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України.
Додано: Чет 11 січ, 2018 04:27
Это он наверное не слышал как СБУ двери выносят и эфир крадут на месте обысков. Про обыски в в киевских IT конторах вообще молчу, особенно когда они вынуждены платить забугорным заказчикам неустойку, потому что оборудование изымают до кашлянья определённой суммы денег. Продуманные ребятки имеют офисы только для набора кадров и проверки их умений, дальше- работа из дома, или переезд за бугор. Там где беспредел- не будет развиваться IT сфера
Додано: Чет 11 січ, 2018 08:53
Re: Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України
Я так понимаю, министра беспокоят весьма приличные деньги, что вертятся в IT-секторе... но лапу наложить сложно. Тут в перспективе, действительно вред от государства минимален, в сравнении с любой отраслью из чего осталось. Соответственно, кроме гордости от украинского походження, ИМ что либо осязаемое вряд ли обломится.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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