Про це написав у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Дивися повний текст Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 04:27
Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України.
Додано: Чет 11 січ, 2018 04:27
Это он наверное не слышал как СБУ двери выносят и эфир крадут на месте обысков. Про обыски в в киевских IT конторах вообще молчу, особенно когда они вынуждены платить забугорным заказчикам неустойку, потому что оборудование изымают до кашлянья определённой суммы денег. Продуманные ребятки имеют офисы только для набора кадров и проверки их умений, дальше- работа из дома, или переезд за бугор. Там где беспредел- не будет развиваться IT сфера
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:57
Re: Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України
Это официальное средство информации?
Как школьники в фейсбуке сидять министры. Позор.
Еще не стали?
И не благодаря позитивным усилиям власти, а вопреки.
Ибо образования нет.
А все благодаря не в последнюю очередь из-за курса валюты.
Примеры будут?
Да, да.
Это он про какую страну сказал?
Он сепар или ватник?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
реклама
|