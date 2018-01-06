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Данилюк спрогнозував
велике IT-майбутнє України

Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 04:27

Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Дивися повний текст Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 04:27

Это он наверное не слышал как СБУ двери выносят и эфир крадут на месте обысков. Про обыски в в киевских IT конторах вообще молчу, особенно когда они вынуждены платить забугорным заказчикам неустойку, потому что оборудование изымают до кашлянья определённой суммы денег. Продуманные ребятки имеют офисы только для набора кадров и проверки их умений, дальше- работа из дома, или переезд за бугор. Там где беспредел- не будет развиваться IT сфера
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:57

Re: Данилюк спрогнозував велике IT-майбутнє України

Об этом написал в Facebook

Это официальное средство информации?
Как школьники в фейсбуке сидять министры. Позор.

Наша страна имеет все шансы стать одним из основных IT-центров в Европе и, возможно, в мире

Еще не стали?

И не благодаря позитивным усилиям власти, а вопреки.
Ибо образования нет.
А все благодаря не в последнюю очередь из-за курса валюты.

У нас есть замечательные стартапы

Примеры будут?

и правительство, которое понимает необходимость создания лучших условий для бизнеса и готово работать над этим

Да, да.

“Страна, которая стремится к современной, диверсифицированной и устойчивой экономике, должна строить ее на основе инновационных технологий”, – подчеркнул министр финансов.

Это он про какую страну сказал?
Он сепар или ватник?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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