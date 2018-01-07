RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Баффет упевнений, що ринок
криптовалют чекає "поганий...

Баффет упевнений, що ринок криптовалют чекає "поганий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 08:14

Баффет упевнений, що ринок криптовалют чекає "поганий...

Пропонуємо до обговорення:
Ажіотаж навколо біткойнів і інших криптовалют навряд чи закінчиться добре, вважає відомий американський інвестор і мільярдер Уоррен Баффет.

Дивися повний текст Баффет упевнений, що ринок криптовалют чекає "поганий кінець".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79211
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 08:46

Берни Мэйдоффа тоже когда-то считали финансовым гением, а закончил он банальной пирамидой. Всё когда-то заканчивается и Баффет это отлично понимает. Крипте не впервой падать и вставать, но его фонд полностью завязан на американскую экономику, которая уже давно пузырится.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 416
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:18

Ага, пузириться... І саме тому у Вас у руках iPhone, на столі MacBook, або на компі встановлено Windows, MS Office, заощадження Ваші частково у доларах США, координати Ви визначаєте за GPS і так далі...
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 425
З нами з: 05.03.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 11:25

  Всюдиносапхайчик написав:Ага, пузириться... І саме тому у Вас у руках iPhone, на столі MacBook, або на компі встановлено Windows, MS Office, заощадження Ваші частково у доларах США, координати Ви визначаєте за GPS і так далі...

Ну, це як занафталінені варіації на тему давньої тупої пропаганди червонопупих про "заґнівающій капіталізьмь" :-)
(Те, що Буфет в інтересах ФРС чи там ще якої мафії на вітер бреше, інша справа; але як ольґінського майора послухати, то і "криптовалюти - бульбашка" і "долару скоро звіздєц"... "рупь" тільки "всьо крєпьчяєт і крєпьчяєт" ;-) )
verano_porteno
 
Повідомлень: 221
З нами з: 23.04.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -...
R2 » Чет 11 січ, 2018 13:05
2 20
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 13:10
Дваждыдвашник
Ахметов "підріс" на 46 позицій у рейтингу мільярдерів...
R2 » Сер 10 січ, 2018 22:11
3 87
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 23:30
lwa
Україна відкриє ринок землі - Міклош 1, 2
R2 » Нед 07 січ, 2018 14:25
16 1031
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 19:36
slavek
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51409)
11.01.2018 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.