Ажіотаж навколо біткойнів і інших криптовалют навряд чи закінчиться добре, вважає відомий американський інвестор і мільярдер Уоррен Баффет.
Дивися повний текст Баффет упевнений, що ринок криптовалют чекає "поганий кінець".
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Додано: Чет 11 січ, 2018 08:14
Баффет упевнений, що ринок криптовалют чекає "поганий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Баффет упевнений, що ринок криптовалют чекає "поганий кінець".
Додано: Чет 11 січ, 2018 08:46
Берни Мэйдоффа тоже когда-то считали финансовым гением, а закончил он банальной пирамидой. Всё когда-то заканчивается и Баффет это отлично понимает. Крипте не впервой падать и вставать, но его фонд полностью завязан на американскую экономику, которая уже давно пузырится.
Додано: Чет 11 січ, 2018 10:18
Ага, пузириться... І саме тому у Вас у руках iPhone, на столі MacBook, або на компі встановлено Windows, MS Office, заощадження Ваші частково у доларах США, координати Ви визначаєте за GPS і так далі...
Додано: Чет 11 січ, 2018 11:25
Ну, це як занафталінені варіації на тему давньої тупої пропаганди червонопупих про "заґнівающій капіталізьмь" :-)
(Те, що Буфет в інтересах ФРС чи там ще якої мафії на вітер бреше, інша справа; але як ольґінського майора послухати, то і "криптовалюти - бульбашка" і "долару скоро звіздєц"... "рупь" тільки "всьо крєпьчяєт і крєпьчяєт" ;-) )
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