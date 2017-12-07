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Відповідальними за медреформу
будуть обладміністрації -...

Відповідальними за медреформу будуть обладміністрації -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 08:51

Відповідальними за медреформу будуть обладміністрації -...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідальними за проведення заходів в рамках реформи фінансування системи охорони здоров'я будуть обласні державні адміністрації, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Дивися повний текст Відповідальними за медреформу будуть обладміністрації - Ковтонюк.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 08:51

Супер. Создать два монопольных предприятия на всю страну (реестр и нацздровье), а ответственность делегировать регионам! И субвенции вы не получите. Эта пяць, Ковтонюк.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:25

Лучший способ отмазаться от реализации явного овнодетища - переложить ответственность за его выполнение на кого-то другого. Потом можно радостно тыкать в него грязной шваброй, типа, это все не я... это он.
Но Минздрав вообще поступает фейерично - размазывает ответственность за общегосударственную реформу по обладминистрациям. Такой финт уже провернули ранее с образованием и дорогами. С образованием не очень знаком, а вот по дорогам мгновенно ощутилось "пАкращення" - общегосударственные латают овном по два раза на год, остальные утопают в ямах
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 11 січ, 2018 11:37, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:37

Вот это "ход".В духе Остапа Бендера.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:36

Наперсточники умеют делать деньги в Украине , а отвечать будут другие , это просто аксюмирон . Только жаль , что в этом аксюмироне будут страдать и умирать обычные простые люди . У кого есть деньги тому все равно есть та медреформа или ее нет .
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 11:32

Re: Відповідальними за медреформу будуть обладміністрації -.

  makishin60 написав:аксюмирон

Для образовательной реформы еще непочатый край работы :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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