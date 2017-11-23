RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Fisker представила електрокар
з дверима-метеликами і...

Fisker представила електрокар з дверима-метеликами і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:10

Fisker представила електрокар з дверима-метеликами і...

Пропонуємо до обговорення:
Седан Fisker EMotion отримає набір камер кругового огляду, скануючі лазерні далекоміри і систему автопілота четвертого рівня.

Дивися повний текст Fisker представила електрокар з дверима-метеликами і блискавичною зарядкою (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79211
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:10

Двери для удара головой?
sal
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 25.03.16
Подякував: 252 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китайці створили дуже вузький електрокар для туристів (фото)
R2 » Суб 09 гру, 2017 15:03
1 170
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 гру, 2017 15:03
otg
Mercedes представила електричний комерційний мінівен
R2 » Чет 23 лис, 2017 17:14
1 133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2017 17:14
myshapiton
Toyota представила свого людиноподібного робота T-HR3...
R2 » Сер 22 лис, 2017 11:53
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2017 11:53
asdrud2016
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51409)
11.01.2018 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.