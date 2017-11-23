Седан Fisker EMotion отримає набір камер кругового огляду, скануючі лазерні далекоміри і систему автопілота четвертого рівня.
Дивися повний текст Fisker представила електрокар з дверима-метеликами і блискавичною зарядкою (фото).
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Додано: Чет 11 січ, 2018 09:10
Fisker представила електрокар з дверима-метеликами і...
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Дивися повний текст Fisker представила електрокар з дверима-метеликами і блискавичною зарядкою (фото).
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