Білл Гейтс заявив, що розвиток генетичних методів лікування раку дозволить також перемогти інфекційні захворювання.
Дивися повний текст Білл Гейтс: «Генна терапія раку викорінить інфекційні захворювання».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 09:21
Білл Гейтс: «Генна терапія раку викорінить інфекційні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білл Гейтс: «Генна терапія раку викорінить інфекційні захворювання».
Додано: Чет 11 січ, 2018 09:21
Талантливым толстосумам бы поучиться у человека с большой буквы. Но куда там.
Додано: Чет 11 січ, 2018 12:25
Щось такі повідомлення сильно навіюють думки про те, що подібні "багатомільярдні вливання" у деякі дослідження (не пов'язані напряму зі жлобософтом і IT загалом) є нічим іншим, як "крамольними" намірами досягти безсмертя для дуже вузького кола "обраних з обраних" представників "золотого лярда". (для довідки: на початку 20 століття середня тривалість життя на планеті "Земля" була 40 років. Нині вона складає вже 70; а якщо поцікавитися статистикою найбільш "золотомільярдних оаз"(-міст-маленьких-країн), то подекуди й добре за 90 перевалює. Якщо ж врахувати певні успіхи "генної інженерії" й 3-д друку із живих клітин... чому б не "помріяти", точніше, не вкласти "зайві лярди" - "в гробу ж кишень немає" - у відповідні дослідження. З іншошо боку, скандальні "вакцинації-стерилізації", як подейкують деякі злі язики, проводилися за підтримки "чогось подібного до вооз та юнісеф" і зі щедрим спонсорством якраз подібних заможніх "благодійничків"-товстосумів; таких як і деякий тед тернер, деякі публічні висловлювання якого добре відомі й чудово доповнюють цю тему. Населення на планеті стрімко зростає, екологія так само стрімко погіршується - якщо так триватиме далі, на всіх явно місця й ресурсів не вистачить.)
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|