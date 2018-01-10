RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Білл Гейтс: «Генна терапія
раку викорінить інфекційні...

Білл Гейтс: «Генна терапія раку викорінить інфекційні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:21

Білл Гейтс: «Генна терапія раку викорінить інфекційні...

Пропонуємо до обговорення:
Білл Гейтс заявив, що розвиток генетичних методів лікування раку дозволить також перемогти інфекційні захворювання.

Дивися повний текст Білл Гейтс: «Генна терапія раку викорінить інфекційні захворювання».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79211
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:21

Талантливым толстосумам бы поучиться у человека с большой буквы. Но куда там.
LuckyG
 
Повідомлень: 349
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 12:25

Щось такі повідомлення сильно навіюють думки про те, що подібні "багатомільярдні вливання" у деякі дослідження (не пов'язані напряму зі жлобософтом і IT загалом) є нічим іншим, як "крамольними" намірами досягти безсмертя для дуже вузького кола "обраних з обраних" представників "золотого лярда". (для довідки: на початку 20 століття середня тривалість життя на планеті "Земля" була 40 років. Нині вона складає вже 70; а якщо поцікавитися статистикою найбільш "золотомільярдних оаз"(-міст-маленьких-країн), то подекуди й добре за 90 перевалює. Якщо ж врахувати певні успіхи "генної інженерії" й 3-д друку із живих клітин... чому б не "помріяти", точніше, не вкласти "зайві лярди" - "в гробу ж кишень немає" - у відповідні дослідження. З іншошо боку, скандальні "вакцинації-стерилізації", як подейкують деякі злі язики, проводилися за підтримки "чогось подібного до вооз та юнісеф" і зі щедрим спонсорством якраз подібних заможніх "благодійничків"-товстосумів; таких як і деякий тед тернер, деякі публічні висловлювання якого добре відомі й чудово доповнюють цю тему. Населення на планеті стрімко зростає, екологія так само стрімко погіршується - якщо так триватиме далі, на всіх явно місця й ресурсів не вистачить.)
verano_porteno
 
Повідомлень: 221
З нами з: 23.04.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Білл Гейтс: Технології поглиблять прірву між багатими і...
R2 » Сер 15 лис, 2017 23:05
8 577
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 18:26
Bobua
Білл Гейтс: «Я не згоден з Маском, що ШІ влаштує кінець... 1, 2
R2 » Сер 27 вер, 2017 07:21
13 755
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 вер, 2017 07:57
cannabis_ua
Гейтс знову перший: вісім найбагатших людей світу за...
R2 » Сер 13 вер, 2017 10:03
2 391
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 вер, 2017 10:27
andretar
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51409)
11.01.2018 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.