Про це повідомила прес-служба банку.
Дивися повний текст Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 09:38
Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку.
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:59
Re: Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку
А если не владел бы русским?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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