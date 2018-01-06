RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Офіційно: Призначено нового
голову правління Приватбанку

Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:38

Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба банку.

Дивися повний текст Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79218
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:59

Re: Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку

Крумханзль владеет английским, немецким, руcским, чешским и японским языками.

А если не владел бы русским?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1356
З нами з: 08.10.15
Подякував: 351 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 987 і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, кого планують призначити головою правління... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 10 січ, 2018 17:33
33 1367
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 14:42
nik1
АМКУ завершив розслідування змови Приватбанку, Ощадбанку...
R2 » Вів 09 січ, 2018 15:14
2 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 18:06
EKO
Нацбанк посилив валютний режим. Що нового?
R2 » Суб 06 січ, 2018 00:11
1 190
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 січ, 2018 00:11
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3174)
11.01.2018 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.