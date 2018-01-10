Про це свідчать дані звітності компанії.
Дивися повний текст "Роснефть" продала всі свої заправки в Україні.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 09:52
"Роснефть" продала всі свої заправки в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Роснефть" продала всі свої заправки в Україні.
Додано: Чет 11 січ, 2018 09:52
Наперсточники. Только вот замену вывесок ТНК начали на много раньше :-)
Додано: Чет 11 січ, 2018 10:06
Додано: Чет 11 січ, 2018 10:21
В результаті цього масажу хто власник? Дивна якась новина, кастрована, кому така потрібна?
Додано: Чет 11 січ, 2018 10:25
Новость не очень правильная. Правильнее было бы сообщить, что роснефть переписала свои заправки в Украине на "офшорного кота", "кота" зовут так-то, но это по прежнему роснефть с медведчуком
Всё IMHO
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