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"Роснефть" продала всі
свої заправки в Україні

"Роснефть" продала всі свої заправки в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:52

"Роснефть" продала всі свої заправки в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані звітності компанії.

Дивися повний текст "Роснефть" продала всі свої заправки в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:52

Наперсточники. Только вот замену вывесок ТНК начали на много раньше :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:06

  dotster написав:Наперсточники. Только вот замену вывесок ТНК начали на много раньше :-)

А ты смотрел, на что вывески меняют?
Меняю на Глуско, а в тексте написано, что Глуско тоже больше не афилированная
oleg2018
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:21

В результаті цього масажу хто власник? Дивна якась новина, кастрована, кому така потрібна?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:25

Новость не очень правильная. Правильнее было бы сообщить, что роснефть переписала свои заправки в Украине на "офшорного кота", "кота" зовут так-то, но это по прежнему роснефть с медведчуком :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 11:40

Всюдиносапхайчик роснефть ...
yulehm
 
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