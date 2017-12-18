Світові ціни на нафту в четвер вранці корекційно опускаються після ралі раніше на цьому тижні, свідчать дані торгів.
Дивися повний текст Вартість нафти знижується в рамках корекції.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 10:18
Вартість нафти знижується в рамках корекції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість нафти знижується в рамках корекції.
Додано: Чет 11 січ, 2018 10:18
хороша новость! нефть снизалась с 40 на 70, значит бензин подешевеет...
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