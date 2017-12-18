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Вартість нафти знижується
в рамках корекції

Вартість нафти знижується в рамках корекції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:18

Вартість нафти знижується в рамках корекції

Пропонуємо до обговорення:
Світові ціни на нафту в четвер вранці корекційно опускаються після ралі раніше на цьому тижні, свідчать дані торгів.

Дивися повний текст Вартість нафти знижується в рамках корекції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:18

хороша новость! нефть снизалась с 40 на 70, значит бензин подешевеет...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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