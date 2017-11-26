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Xiaomi показала
робота-валізу (відео)

Xiaomi показала робота-валізу (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 11:07

Xiaomi показала робота-валізу (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Під час виставки електроніки CES 2018, яка проходить в Лас-Вегасі, компанія Xiaomi демонструє нового робота-валізу 90Fun Puppy1, який може самостійно рухатися за своїм власником.

Дивися повний текст Xiaomi показала робота-валізу (відео).
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 11:07

не пашет видео
korm
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