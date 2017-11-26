Під час виставки електроніки CES 2018, яка проходить в Лас-Вегасі, компанія Xiaomi демонструє нового робота-валізу 90Fun Puppy1, який може самостійно рухатися за своїм власником.
Дивися повний текст Xiaomi показала робота-валізу (відео).
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Додано: Чет 11 січ, 2018 11:07
Xiaomi показала робота-валізу (відео)
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Дивися повний текст Xiaomi показала робота-валізу (відео).
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