Євросоюз проводить оцінку можливості надання Україні нової макрофінансової допомоги.
Дивися повний текст Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 11:47
Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро.
Додано: Чет 11 січ, 2018 11:51
С юмором ребята в ЕС. Украина села в очко с ЕС играть, сколько лет играет и еще ни разу 21 не взяла.
Додано: Чет 11 січ, 2018 13:06
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