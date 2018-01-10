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Євросоюз не дасть
Україні 600 млн євро

Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 11:47

Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз проводить оцінку можливості надання Україні нової макрофінансової допомоги.

Дивися повний текст Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро.
R2
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На подходе ещё 21 условие
cisukr
 
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С юмором ребята в ЕС. Украина села в очко с ЕС играть, сколько лет играет и еще ни разу 21 не взяла.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:06

  Jack Reacher написав:С юмором ребята в ЕС. Украина села в очко с ЕС играть, сколько лет играет и еще ни разу 21 не взяла.

ага. Еще и играет на одолженные
sequence
 
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