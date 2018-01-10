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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:53
Re: Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро
Та нехай котяться зі своїми умовами куди подалі. В борг дають, та ще й кругляк з металобрухтом хочуть. Переб'ються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:38
Re: Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро
Я бы тоже не дал, лес продавать не хотят. Вишь какие.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:48
Чем в хужих условиях страна, тем более жесткие требования. Как правило этот ворох накапливается к смене элит и рушит экономику. Потом старая пластинка. Попэрэдныкы - при нас все было хорошо. Послидовныкы - это во всем виноваты Попэрэдныкы
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:50
Ну вот о чем с вами после этого говорить? Так повыполнял, шо аж есть хочеццо, бо переночевать негде...
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:57
Он обещал вас кормить и пускать переночевать ?
не забываем - мы не россия. У нас президент - не всеобщий всеблагой отец. У нас - это просто один из чиновников , ответственный за внешнюю политику , некоторые другие вопросы. Он не посылает манку небесную страждущим.
Додано: Чет 11 січ, 2018 16:00
yarg
Чё сказать то хотел? Подлиз шоколаду защитан, а по существу? Чего по выполнению?
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Додано: Чет 11 січ, 2018 16:02
M-A-X Та да, там главное требование - карпатский лес. Только раньше говорили, что не выполнено 4 пункта, теперь количество невыполненных пунктов как-то сильно увеличилось (
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