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Євросоюз не дасть
Україні 600 млн євро

Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:53

Re: Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро

Та нехай котяться зі своїми умовами куди подалі. В борг дають, та ще й кругляк з металобрухтом хочуть. Переб'ються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:38

Re: Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро

Я бы тоже не дал, лес продавать не хотят. Вишь какие.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:48

Чем в хужих условиях страна, тем более жесткие требования. Как правило этот ворох накапливается к смене элит и рушит экономику. Потом старая пластинка. Попэрэдныкы - при нас все было хорошо. Послидовныкы - это во всем виноваты Попэрэдныкы
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:49

А ворох копят, что бы дольше удержаться у власти.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:50

  yarg написав:Вы страдаете без обещаний ? :)
порошенко свои повыполнял.

Ну вот о чем с вами после этого говорить? Так повыполнял, шо аж есть хочеццо, бо переночевать негде...
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GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Негоро
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:57

  Негоро написав:
  yarg написав:Вы страдаете без обещаний ? :)
порошенко свои повыполнял.

Ну вот о чем с вами после этого говорить? Так повыполнял, шо аж есть хочеццо, бо переночевать негде...


Он обещал вас кормить и пускать переночевать ?
не забываем - мы не россия. У нас президент - не всеобщий всеблагой отец. У нас - это просто один из чиновников , ответственный за внешнюю политику , некоторые другие вопросы. Он не посылает манку небесную страждущим.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 16:00

yarg
Чё сказать то хотел? Подлиз шоколаду защитан, а по существу? Чего по выполнению?
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Негоро
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 16:02

M-A-X Та да, там главное требование - карпатский лес. Только раньше говорили, что не выполнено 4 пункта, теперь количество невыполненных пунктов как-то сильно увеличилось :shock: :shock: :shock: (https://minfin.com.ua/2017/12/01/31239565/#com3307942).
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 16:23

Re: Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро

  Негоро написав:Чего по выполнению?

Пред'явите список на виборах. Якщо громадянин України і проживаєте на підконтрольній території. Це краще, ніж ватногімно по форумах метати...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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