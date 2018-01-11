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Євросоюз не дасть
Україні 600 млн євро

Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 16:38

Re: Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро

  Негоро написав:О! чё и требовалось доказать - чип и дейл спешат на помощь, у троллей минстеца взаимовыручка, один отпал другой прилег. Главное - список!

Класно - два бурундука затрахали сотню ватних тролів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:32

  lapay написав: Класно - два бурундука затрахали сотню ватних тролів.

Смотрите ширше и на запад, на фиг вам восток? Вы его каждую минуту вспоминаете!!! А это уже диагноз!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:01

  сова написав:
  lapay написав: Класно - два бурундука затрахали сотню ватних тролів.

Смотрите ширше и на запад, на фиг вам восток? Вы его каждую минуту вспоминаете!!! А это уже диагноз!!!


Как только ты гарантированно уберешь с форума волгарей-лахтюков с востока.
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:58

  yarg написав:
  Негоро написав:
  yarg написав:Вы страдаете без обещаний ? :)
порошенко свои повыполнял.

Ну вот о чем с вами после этого говорить? Так повыполнял, шо аж есть хочеццо, бо переночевать негде...


Он обещал вас кормить и пускать переночевать ?
не забываем - мы не россия. У нас президент - не всеобщий всеблагой отец. У нас - это просто один из чиновников , ответственный за внешнюю политику , некоторые другие вопросы. Он не посылает манку небесную страждущим.


:lol:
Да что Вы говорите?)))
А не БПП возглавляет большинство в парламенте?
Не Порошенко монополизировал право назначения членов НКРЕ, и гребет вместе с Ахметовым на заоблачных тарифах?
Не Порошенко блокирует работу антикоррупционных органов и создание анти-коррупционного суда?
Не Порошенко блокировал создание Совета судей, пока не протолкнул в него своих людей- как результат: в Украину не идут ни серьезные инвесторы, ни дешевые кредиты, ни помощь Запада.
Не Пороршенко протолкнул закон и назначил кума- недочку Генпрокурором?
И т.д. и т.п....
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:08

  987 написав:M-A-X Та да, там главное требование - карпатский лес. Только раньше говорили, что не выполнено 4 пункта, теперь количество невыполненных пунктов как-то сильно увеличилось :shock: :shock: :shock: (https://minfin.com.ua/2017/12/01/31239565/#com3307942).


Вы когда на пограничной ж/д станции последний раз были?
Все ветки забиты контрабандным лесом.
Запад не против, если Украина установит мораторий на вырубку, но он категорически против коррупционного спрута, расползающегося из Украины.
И насчет "невыполненных пунктов": отчитаться о выполнении, не значит выполнить.
Таких брехунов, как наши чиновники (в т.ч. наивысшие), просто перестают воспринимать всерьез((((
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:36

  Cris написав:
  yarg написав:
Он обещал вас кормить и пускать переночевать ?
не забываем - мы не россия. У нас президент - не всеобщий всеблагой отец. У нас - это просто один из чиновников , ответственный за внешнюю политику , некоторые другие вопросы. Он не посылает манку небесную страждущим.


:lol:
Да что Вы говорите?)))
А не БПП возглавляет большинство в парламенте?
Не Порошенко монополизировал право назначения членов НКРЕ, и гребет вместе с Ахметовым на заоблачных тарифах?
Не Порошенко блокирует работу антикоррупционных органов и создание анти-коррупционного суда?
Не Порошенко блокировал создание Совета судей, пока не протолкнул в него своих людей- как результат: в Украину не идут ни серьезные инвесторы, ни дешевые кредиты, ни помощь Запада.
Не Пороршенко протолкнул закон и назначил кума- недочку Генпрокурором?
И т.д. и т.п....



вранье. это если коротко.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:10

  Cris написав: :lol:
Да что Вы говорите?)))
А не БПП возглавляет большинство в парламенте?
Не Порошенко монополизировал право назначения членов НКРЕ, и гребет вместе с Ахметовым на заоблачных тарифах?
Не Порошенко блокирует работу антикоррупционных органов и создание анти-коррупционного суда?
Не Порошенко блокировал создание Совета судей, пока не протолкнул в него своих людей- как результат: в Украину не идут ни серьезные инвесторы, ни дешевые кредиты, ни помощь Запада.
Не Пороршенко протолкнул закон и назначил кума- недочку Генпрокурором?
И т.д. и т.п....

А може Порошенко ще й з вашою дружиною спить? Він такий... :twisted:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:34

І правильно зробить, що не дасть.
Януковичу хоч було куди тікати, а куди ці будуть тікати подивимось.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:39

  Rainbow написав:І правильно зробить, що не дасть.
Януковичу хоч було куди тікати, а куди ці будуть тікати подивимось.


А хто і від кого тікатиме ? І навіщо ? Ви наслухались Саакашвілі ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:24

Re: Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро

  Cris написав:Вы когда на пограничной ж/д станции последний раз были?
Все ветки забиты контрабандным лесом

только что оттуда. враньё.
моё слово против такого же вашего.
Pegasmaster
 
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