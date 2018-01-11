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Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 16:38
Негоро написав:
О! чё и требовалось доказать - чип и дейл спешат на помощь, у троллей минстеца взаимовыручка, один отпал другой прилег. Главное - список!
Класно - два бурундука затрахали сотню ватних тролів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 11 січ, 2018 18:32
lapay написав:
Класно - два бурундука затрахали сотню ватних тролів.
Смотрите ширше и на запад, на фиг вам восток? Вы его каждую минуту вспоминаете!!! А это уже диагноз!!!
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сова
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Додано: Чет 11 січ, 2018 19:01
сова написав: lapay написав:
Класно - два бурундука затрахали сотню ватних тролів.
Смотрите ширше и на запад, на фиг вам восток? Вы его каждую минуту вспоминаете!!! А это уже диагноз!!!
Как только ты гарантированно уберешь с форума волгарей-лахтюков с востока.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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Додано: Чет 11 січ, 2018 20:58
yarg написав: Негоро написав: yarg написав:
Вы страдаете без обещаний ?
порошенко свои повыполнял.
Ну вот о чем с вами после этого говорить? Так повыполнял, шо аж есть хочеццо, бо переночевать негде...
Он обещал вас кормить и пускать переночевать ?
не забываем - мы не россия. У нас президент - не всеобщий всеблагой отец. У нас - это просто один из чиновников , ответственный за внешнюю политику , некоторые другие вопросы. Он не посылает манку небесную страждущим.
Да что Вы говорите?)))
А не БПП возглавляет большинство в парламенте?
Не Порошенко монополизировал право назначения членов НКРЕ, и гребет вместе с Ахметовым на заоблачных тарифах?
Не Порошенко блокирует работу антикоррупционных органов и создание анти-коррупционного суда?
Не Порошенко блокировал создание Совета судей, пока не протолкнул в него своих людей- как результат: в Украину не идут ни серьезные инвесторы, ни дешевые кредиты, ни помощь Запада.
Не Пороршенко протолкнул закон и назначил кума- недочку Генпрокурором?
И т.д. и т.п....
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Cris
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Додано: Чет 11 січ, 2018 21:08
Вы когда на пограничной ж/д станции последний раз были?
Все ветки забиты контрабандным лесом.
Запад не против, если Украина установит мораторий на вырубку, но он категорически против коррупционного спрута, расползающегося из Украины.
И насчет "невыполненных пунктов": отчитаться о выполнении, не значит выполнить.
Таких брехунов, как наши чиновники (в т.ч. наивысшие), просто перестают воспринимать всерьез((((
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Cris
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Додано: Чет 11 січ, 2018 21:36
Cris написав:
yarg написав:
Он обещал вас кормить и пускать переночевать ?
не забываем - мы не россия. У нас президент - не всеобщий всеблагой отец. У нас - это просто один из чиновников , ответственный за внешнюю политику , некоторые другие вопросы. Он не посылает манку небесную страждущим.
Да что Вы говорите?)))
А не БПП возглавляет большинство в парламенте?
Не Порошенко монополизировал право назначения членов НКРЕ, и гребет вместе с Ахметовым на заоблачных тарифах?
Не Порошенко блокирует работу антикоррупционных органов и создание анти-коррупционного суда?
Не Порошенко блокировал создание Совета судей, пока не протолкнул в него своих людей- как результат: в Украину не идут ни серьезные инвесторы, ни дешевые кредиты, ни помощь Запада.
Не Пороршенко протолкнул закон и назначил кума- недочку Генпрокурором?
И т.д. и т.п....
вранье. это если коротко.
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yarg
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:10
Cris написав:
Да что Вы говорите?)))
А не БПП возглавляет большинство в парламенте?
Не Порошенко монополизировал право назначения членов НКРЕ, и гребет вместе с Ахметовым на заоблачных тарифах?
Не Порошенко блокирует работу антикоррупционных органов и создание анти-коррупционного суда?
Не Порошенко блокировал создание Совета судей, пока не протолкнул в него своих людей- как результат: в Украину не идут ни серьезные инвесторы, ни дешевые кредиты, ни помощь Запада.
Не Пороршенко протолкнул закон и назначил кума- недочку Генпрокурором?
И т.д. и т.п....
А може Порошенко ще й з вашою дружиною спить? Він такий...
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andrijk777
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:34
І правильно зробить, що не дасть.
Януковичу хоч було куди тікати, а куди ці будуть тікати подивимось.
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Rainbow
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:39
Rainbow написав:
І правильно зробить, що не дасть.
Януковичу хоч було куди тікати, а куди ці будуть тікати подивимось.
А хто і від кого тікатиме ? І навіщо ? Ви наслухались Саакашвілі ?
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yarg
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:24
Cris написав:
Вы когда на пограничной ж/д станции последний раз были?
Все ветки забиты контрабандным лесом
только что оттуда. враньё.
моё слово против такого же вашего.
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Pegasmaster
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