Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро

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Cris написав: Да что Вы говорите?))) А не БПП возглавляет большинство в парламенте? Не Порошенко монополизировал право назначения членов НКРЕ, и гребет вместе с Ахметовым на заоблачных тарифах? Не Порошенко блокирует работу антикоррупционных органов и создание анти-коррупционного суда? Не Порошенко блокировал создание Совета судей, пока не протолкнул в него своих людей- как результат: в Украину не идут ни серьезные инвесторы, ни дешевые кредиты, ни помощь Запада. Не Пороршенко протолкнул закон и назначил кума- недочку Генпрокурором? И т.д. и т.п....
А може Порошенко ще й з вашою дружиною спить? Він такий...
Очень показательный выпад. Вот прямо эталонная "аргументированная и содержательная" реакция порохобота на факты.