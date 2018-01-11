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Євросоюз не дасть
Україні 600 млн євро

Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 01:06

  andrijk777 написав:
  Cris написав: :lol:
Да что Вы говорите?)))
А не БПП возглавляет большинство в парламенте?
Не Порошенко монополизировал право назначения членов НКРЕ, и гребет вместе с Ахметовым на заоблачных тарифах?
Не Порошенко блокирует работу антикоррупционных органов и создание анти-коррупционного суда?
Не Порошенко блокировал создание Совета судей, пока не протолкнул в него своих людей- как результат: в Украину не идут ни серьезные инвесторы, ни дешевые кредиты, ни помощь Запада.
Не Пороршенко протолкнул закон и назначил кума- недочку Генпрокурором?
И т.д. и т.п....

А може Порошенко ще й з вашою дружиною спить? Він такий... :twisted:

Очень показательный выпад. Вот прямо эталонная "аргументированная и содержательная" реакция порохобота на факты.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 02:59

  Негоро написав:
  yarg написав:Вы страдаете без обещаний ? :)
порошенко свои повыполнял.

Ну вот о чем с вами после этого говорить? Так повыполнял, шо аж есть хочеццо, бо переночевать негде...
Зображення


А меня, за напоминагие об обещаниях пороха, забанили на неделю в прошлый раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 03:02

  Imp написав:
  andrijk777 написав:А може Порошенко ще й з вашою дружиною спить? Він такий... :twisted:

Очень показательный выпад. Вот прямо эталонная "аргументированная и содержательная" реакция порохобота на факты.

У этого чела с ником andrijk777 в голове "несварение", реально туго соображает,проверено,не удивляйтесь.
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