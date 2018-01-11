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Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:01
yarg написав:
Повесят путлера на кишках шойгу на кремлевской башне , вернут все украденное , а потом и о дружбе поговорим.
+100000000000000
yarg- наш человек!
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:56
lapay написав: M-A-X написав:
Так а нам чего нельзя?
В свете того, что выкручивание рук европейцами - это нормально.
Бо нам з Рашею в різні боки. Азіопа не для нас.
Про викручування рук вже не смішно, а просто тупо.
Ну, это не я придумал, что Россия Украине выкручивала руки. (Только она при этом ничего продавать не заставляла. :))
Почему Азиопа не для нас?
Что мы лучшего нашли в Европе?
Чисто экономически.
lapay написав: M-A-X написав:
Да, это я в одном предложении возмущаюсь выкручиванию рук европейцами.
А в другом говорю, что это нормально.
Ти взагалі дурню пишеш про викручування рук. Я ж тобі навів приклад з банками, з кредитами - до тебе все одно не доходить.
Банк заставляет выносить из дому вещи?
Ооо. Это какое-то рабство и шантаж. Так правильней называть вещи.
Это называется называть вещи своими именами.
Так как нам быть, если ты не хочешь брать деньги у добрых европейцев?
Чтобы ты сделал?
Чисто экономически.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:08
M-A-X написав: lapay написав: M-A-X написав:
Так а нам чего нельзя?
В свете того, что выкручивание рук европейцами - это нормально.
Бо нам з Рашею в різні боки. Азіопа не для нас.
Про викручування рук вже не смішно, а просто тупо.
Ну, это не я придумал, что Россия Украине выкручивала руки. (Только она при этом ничего продавать не заставляла.
)
Почему Азиопа не для нас?
Что мы лучшего нашли в Европе?
Чисто экономически.
Чисто экономически - рашка это около 1 % мировой экономики , причем в тенденцией самозакукливания. Они уже давно переходят к импортозамещению , отказываясь от импорта. Сырные и мясные войны 2009-2011 годов - яркий пример.
Чисто экономически - что лучше - больной сосед обьемом 1 % с забебонами в голове - или весь остальной мир - 99 % и без выбебонов ?
Это если экономически. Но рашка же не захотела экономически. Мы бы и с ними торговали - какие проблемы. Им же захотелось воевать...
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:13
M-A-X написав:
Ну, это не я придумал, что Россия Украине выкручивала руки
M-A-X написав:
Ну, это ... я придумал, что ... Європа Украине выкручивала руки
M-A-X написав:
Так как нам быть, если ты не хочешь брать деньги у добрых европейцев?
Нити на форумах, що європейці нам викручують руки. Нагло викрутили і засунули кредит прямо спітнілу від страху долоню.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:39
yarg написав: M-A-X написав:
Ну, это не я придумал, что Россия Украине выкручивала руки. (Только она при этом ничего продавать не заставляла. :))
Почему Азиопа не для нас?
Что мы лучшего нашли в Европе?
Чисто экономически.
Чисто экономически - рашка это около 1 % мировой экономики , причем в тенденцией самозакукливания. Они уже давно переходят к импортозамещению , отказываясь от импорта. Сырные и мясные войны 2009-2011 годов - яркий пример.
Чисто экономически - что лучше - больной сосед обьемом 1 % с забебонами в голове - или весь остальной мир - 99 % и без выбебонов ?
Это если экономически. Но рашка же не захотела экономически. Мы бы и с ними торговали - какие проблемы. Им же захотелось воевать...
А что лучше: журавль в небе, или синица в руках?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:40
lapay написав: M-A-X написав:
Ну, это не я придумал, что Россия Украине выкручивала руки
M-A-X написав:
Ну, это ... я придумал, что ... Європа Украине выкручивала руки
M-A-X написав:
Так как нам быть, если ты не хочешь брать деньги у добрых европейцев?
Нити на форумах, що європейці нам викручують руки. Нагло викрутили і засунули кредит прямо спітнілу від страху долоню. :)
Это не ответ.
Повторю вопрос: Что делать чисто экономически?
И ты цитаты не коверкай.
И дважды не зачем повторять...
Ты же сам ноешь, что тебя такие условия не устраивают. :)
lapay написав:
Та нехай котяться зі своїми умовами куди подалі. В борг дають, та ще й кругляк з металобрухтом хочуть. Переб'ються.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:55
M-A-X написав:
Ты же сам ноешь, что тебя такие условия не устраивают.
Ти не розрізняєш своє скиглення про викручування рук і мій посил по відомому адресу?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:00
M-A-X написав: yarg написав: M-A-X написав:
Ну, это не я придумал, что Россия Украине выкручивала руки. (Только она при этом ничего продавать не заставляла.
)
Почему Азиопа не для нас?
Что мы лучшего нашли в Европе?
Чисто экономически.
Чисто экономически - рашка это около 1 % мировой экономики , причем в тенденцией самозакукливания. Они уже давно переходят к импортозамещению , отказываясь от импорта. Сырные и мясные войны 2009-2011 годов - яркий пример.
Чисто экономически - что лучше - больной сосед обьемом 1 % с забебонами в голове - или весь остальной мир - 99 % и без выбебонов ?
Это если экономически. Но рашка же не захотела экономически. Мы бы и с ними торговали - какие проблемы. Им же захотелось воевать...
А что лучше: журавль в небе, или синица в руках?
не нужно ложных аналогий.
реальный выбор был - журавль в небе или ворона которая насрала на руки и норовила глаза выклевать. А теперь - выбирайте.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:15
lapay написав: M-A-X написав:
Ты же сам ноешь, что тебя такие условия не устраивают. :)
Ти не розрізняєш своє скиглення про викручування рук і мій посил по відомому адресу?
Ты мне чисто экономически, что делать, скажешь, или будешь флеймить?
Сказал бы, что не знаешь, а то выделываешься.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:18
M-A-X написав:
Ты мне чисто экономически, что делать
Працювати. Україна може взяти гроші в борг і в інших місцях, хай і під більші відсотки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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