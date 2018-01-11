Євросоюз не дасть Україні 600 млн євро

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yarg написав:Чисто экономически - рашка это около 1 % мировой экономики , причем в тенденцией самозакукливания. Они уже давно переходят к импортозамещению , отказываясь от импорта. Сырные и мясные войны 2009-2011 годов - яркий пример.
Чисто экономически - что лучше - больной сосед обьемом 1 % с забебонами в голове - или весь остальной мир - 99 % и без выбебонов ? Это если экономически. Но рашка же не захотела экономически. Мы бы и с ними торговали - какие проблемы. Им же захотелось воевать...
А что лучше: журавль в небе, или синица в руках?
не нужно ложных аналогий. реальный выбор был - журавль в небе или ворона которая насрала на руки и норовила глаза выклевать. А теперь - выбирайте.
А то был вовсе и не журавль, а ястреб, который нас захотел сам сожрать :) Вот так. Ворона глаза начала клевать после того как ее говном обмазали. И она не срала, то было наше говно. И замазала она нас нашим же говном. Вот так правильней будет. :)
Знаешь анекдот, не все те враги, что говном накрывают, не все те друзья, что из говна вытаскивают...
Вернемься к нашим баранам (журавлям). Да, до хрена Украина журавлей наловила. :) Все вороны из Украины в Польшу еще улетели. :)
В черном списке из-за политической нетолерантности: BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X написав:А что лучше: журавль в небе, или синица в руках?
не нужно ложных аналогий. реальный выбор был - журавль в небе или ворона которая насрала на руки и норовила глаза выклевать. А теперь - выбирайте.
А то был вовсе и не журавль, а ястреб, который нас захотел сам сожрать Вот так. Ворона глаза начала клевать после того как ее говном обмазали. И она не срала, то было наше говно. И замазала она нас нашим же говном. Вот так правильней будет.
та да... мы их сучат поили , кормили и облизывали 20 лет. Бесплатно давали базы в Крыму , отдали ядерное оружие. Называли братьями. Они в ответ отобрали крым и пришли повоевать в Донецк. и при этом некоторые считают " а мы сами виноваты - любили их недостаточно".. ж*** им полизать ? ну Янукович и это пробовал. помогло ?
M-A-X написав:Ворона глаза начала клевать после того как ее говном обмазали. И она не срала, то было наше говно.
Гімном вона була, є і буде, поки їй не прочистять мізки, як німцям в 1945.
Немцы говорят, их Гитлер одурачил. :) Кстати, а кто немцам мозги прочистил? А нам прочистить мозги не нужно? :) Мне кажется, у нас у самих говна в мозгах до фига. Сплошные лозунги, а ВВП стоит на месте, если не падет 5 лет.
В черном списке из-за политической нетолерантности: BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X написав:А что лучше: журавль в небе, или синица в руках?
yarg написав:
M-A-X написав:А то был вовсе и не журавль, а ястреб, который нас захотел сам сожрать :) Вот так. Ворона глаза начала клевать после того как ее говном обмазали. И она не срала, то было наше говно. И замазала она нас нашим же говном. Вот так правильней будет. :)
та да... мы их сучат поили , кормили и облизывали 20 лет. Бесплатно давали базы в Крыму , отдали ядерное оружие. Называли братьями. Они в ответ отобрали крым и пришли повоевать в Донецк. и при этом некоторые считают " а мы сами виноваты - любили их недостаточно".. ж*** им полизать ? ну Янукович и это пробовал. помогло ?
Поить и кормить нам же было выгодно...
Отдали ядерное оружие не из-за России, а из-за США. Ибо у США появилось бы сразу 2 потенциальных врага, которые их могли уничтожить, а США в ответ только одного.
Может мы Крым сами подарили? :) Или не?
Мы тоже много чего кричали, захватывали органы власти. Ну, Донбасс поступил точно так же. Почему на Западе конфликт на Донбассе называют граждансокй войной? Просто интересно.
Ну, помагает Россия Донбассу, ну и что?
ж*** не нужно никому лизать. Это к хорошему не приводит. Так лизал ж***, что хотел ассоциацию с ЕС. :) Теперь лижем Западу. Вкусно? :)
В черном списке из-за политической нетолерантности: BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X написав:Ворона глаза начала клевать после того как ее говном обмазали. И она не срала, то было наше говно.
Гімном вона була, є і буде, поки їй не прочистять мізки, як німцям в 1945.
Русские говорят, их Путин одурачил. Кстати, а кто немцам мозги прочистил? А нам прочистить мозги не нужно? Мне кажется, у нас у самих говна в мозгах до фига. Сплошные лозунги, а ВВП стоит на месте, если не падет 5 лет.
немцам прочистили советы и американцы. Они и русским почистят после падения путлеризма. и (даже не сомневаюсь) - в мосве все будут кричать " а мы ничего не знали !!! а мы всегда в душе были антипутлеристами!!"
ВВП стоит. А с чего ему рости ? 3 области под оккупацией. 250000 молодых и здоровых - в армии . инвестиций нет - никто не понимает будут завтра бомбить Киев , или нет. думаете это нереально ? а русские думают иначе. Вот один из руководителей россии - https://www.youtube.com/watch?v=TFX4IVhjN6s Какой в таких условиях рост ? не падает - и то ладно.