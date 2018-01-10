"Укрзалізниця" надалі повинна концентруватися тільки на перевезеннях і всебічно розвивати виключно їх.
Дивися повний текст "Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди - Омелян.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:05
"Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди - Омелян.
Додано: Чет 11 січ, 2018 13:05
кто назначил этого чудика министром.... каждая кухарка может управлять...
Додано: Чет 11 січ, 2018 13:10
Re: "Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -.
В принципе такого заявления достаточно, чтобы поменять министра.
Хотя в правительстве, которое поставило своей целью превратить некогда развитую промышленную державу в большой огород, его персона смотрится вполне гармонично.
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 11 січ, 2018 13:28
А что "Укрзалізниця" - что-то, когда-то производила? Ну "Лугансктепловоз" - это отдельная больная тема, но по факту он без заказов сидел еще до 14 года и в состав "зализныци" он не входил. Корюковский завод - и он в эту структуру никогда не входил, ДЭВЗ (Днепропетровский научно-производственный комплекс «Электровозостроение») - тоже. Забористое что-то у пана министра...
p.s. Специально поискал! да есть у зализныци несколько заводов: Панютинский, Стрыйский, Дарницкий вагоноремонтные заводы, Винницатрансприбор. Но ни один из них подвижного состава не выпускал, только ремонты выполнялись.
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:27
Вот это открытие!
И прикиньте, Райанэйр тоже не строит качественные самолеты. Зато он их эффективно эксплуатирует.
Петр Алексеевич, ну приткни уже своего штатного клоуна хоть куда нибудь. Министерское кресло явно давит ему на мозговое седалище.
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:34
Надо так: "Омелян" ніколи не зможе будувати якісні поїзди - Укрзалізниця.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:41
Radon впринципе на базе ремонтного завода вполне можно организовать предприятие по сборке из комплектующих. По нынешним временам чем не выпуск? - вполне.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:41
Единственное правильное решение - продать УЗ нафиг. Пока это гос контора - это будет воровитый цирк, кого бы управлять не ставили.
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:01
и потом с деньгами свалить отсюда нафиг
ДС мне друг, но истина дороже
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