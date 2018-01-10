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"Укрзалізниця" ніколи не
зможе будувати якісні поїзди -...

"Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:05

"Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" надалі повинна концентруватися тільки на перевезеннях і всебічно розвивати виключно їх.

Дивися повний текст "Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди - Омелян.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:05

кто назначил этого чудика министром.... каждая кухарка может управлять...
yil56
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:10

Re: "Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -.

В принципе такого заявления достаточно, чтобы поменять министра.
Хотя в правительстве, которое поставило своей целью превратить некогда развитую промышленную державу в большой огород, его персона смотрится вполне гармонично.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:10

тоесть он выступает за продажу таких мощностей
live_gp
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:28

  Дваждыдвашник написав:В принципе такого заявления достаточно, чтобы поменять министра. Хотя в правительстве, которое поставило своей целью превратить некогда развитую промышленную державу в большой огород, его персона смотрится вполне гармонично.

А что "Укрзалізниця" - что-то, когда-то производила? Ну "Лугансктепловоз" - это отдельная больная тема, но по факту он без заказов сидел еще до 14 года и в состав "зализныци" он не входил. Корюковский завод - и он в эту структуру никогда не входил, ДЭВЗ (Днепропетровский научно-производственный комплекс «Электровозостроение») - тоже. Забористое что-то у пана министра...

p.s. Специально поискал! да есть у зализныци несколько заводов: Панютинский, Стрыйский, Дарницкий вагоноремонтные заводы, Винницатрансприбор. Но ни один из них подвижного состава не выпускал, только ремонты выполнялись.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:27

Вот это открытие!
И прикиньте, Райанэйр тоже не строит качественные самолеты. Зато он их эффективно эксплуатирует.
Петр Алексеевич, ну приткни уже своего штатного клоуна хоть куда нибудь. Министерское кресло явно давит ему на мозговое седалище.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:34

Надо так: "Омелян" ніколи не зможе будувати якісні поїзди - Укрзалізниця.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:41

Radon впринципе на базе ремонтного завода вполне можно организовать предприятие по сборке из комплектующих. По нынешним временам чем не выпуск? - вполне.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:41

Единственное правильное решение - продать УЗ нафиг. Пока это гос контора - это будет воровитый цирк, кого бы управлять не ставили.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:01

  ssnet написав:Единственное правильное решение - продать УЗ нафиг.

и потом с деньгами свалить отсюда нафиг
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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