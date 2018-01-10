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"Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:09
ребе Нок написав: ssnet написав:
Единственное правильное решение - продать УЗ нафиг.
и потом с деньгами свалить отсюда нафиг
Свалить - не свалить это дело десятое. Эти деньги все равно могут почувствовать только всякие дармоеды и чиновники. Для всех остальных от этих денег толку нет. Зато вместо гнезда бездельников и коррупции, появится фирма которая будет платить налоги и что-то усовершенствовать, чтоб заработать больше и конкурировать с другими перевозчиками.
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ssnet
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:33
Интересно, что конструкционная скорость полувагона 120 км/час. Какая связь со скоростью 40 км/час. Либо как то не точно передана мысль, либо ее нет.
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nik1
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:37
ssnet написав:
появится фирма которая будет платить налоги и что-то усовершенствовать, чтоб заработать больше и конкурировать
Не про нас. Ну купит Ахметов (или встиле) этот актив - сразу наступит эффективное управление? А чё оно в укртелекоме не наступило? Мне жаль, но постоянно укрепляюсь в мысли - порядок в этой стране конечно когда либо наступит, но видимо после огромнейшей реки кровищи, дешевле и без выруливание ситуации не просматривается.
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
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Негоро
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:39
ssnet еслиб все было так просто. ЖД в техпроцессе используют наверно процентов 80 предприятий в Украине. Это стратегическая структура для страны. А попав в неграмотные, жадные или корыстные руки можно просто уничтожить остатки промышленности которая итак не шикует.
Что касается самих перевозок то представим вот по ветке ежедневно ходит электричка - убыточна но народ возит каждый день из пригорода в областной центр да и по городу есть остановки горожане ездят. Выполняет важную социальную функцию. Несколько раз в неделю проходит поезд - по будням на грани убытка, выходные праздники прибыль. Товарняки - прибыль для компании. Вот в этом замесе все и функционирует, нельзя все вывести в сверхприбыль и есть вообще риск завалить систему, например оставив только лишь грузоперевозки затраты на обслуживание дороги лягут полностью на них то удорожит услугу тогда может и это направление закрыть придется, особенно если выражен сезонный характер. Так вообще без нихера останемся а деньги проедятся быстрее быстрого.
Вот в компании порядок навести да надо, но неужели продажа единственный способ??
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:54
ребе Нок написав:
ЖД в техпроцессе используют наверно процентов 80 предприятий в Украине. Это стратегическая структура для страны. А попав в неграмотные, жадные или корыстные руки
Про 80 % я бы не был столь категоричен. Когда-то - возможно, но не сейчас. У нас цены на жд заоблачные по Украине, по моей памяти не выгодно экономически по стране гонять многий товар ну последних лет так десять. Товар у всех разный но по среднему вагон это две фуры 20 тонн по весу-объему, едет неделя-десять дней, ну а цена как фуры за четыре (которые максимум за день-два доезжают, и подъездных путей им не надо), зависит конечно из какой части Украины куда - но даже на самые дальние расстояния по стране не выгодно жд ОЧЕНЬ ДАВНО! Я молчу о нюансах типа найти чистый вагон не в угле как тебе парит станция вечно. Наш жд расклад расчитан на только тех, кто отправляет очень далеко и без жд ему не обойтись никак, это достаточно крупный бизнес. Наш местный без жд обходится уже давно и все в порядке.
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
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Негоро
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Додано: Чет 11 січ, 2018 16:02
ssnet, что изменилось в укртелекоме после продажи его Ахметову?
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