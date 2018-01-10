"Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -...

Додано: Чет 11 січ, 2018 15:54

ребе Нок написав: ЖД в техпроцессе используют наверно процентов 80 предприятий в Украине. Это стратегическая структура для страны. А попав в неграмотные, жадные или корыстные руки ЖД в техпроцессе используют наверно процентов 80 предприятий в Украине. Это стратегическая структура для страны. А попав в неграмотные, жадные или корыстные руки

Про 80 % я бы не был столь категоричен. Когда-то - возможно, но не сейчас. У нас цены на жд заоблачные по Украине, по моей памяти не выгодно экономически по стране гонять многий товар ну последних лет так десять. Товар у всех разный но по среднему вагон это две фуры 20 тонн по весу-объему, едет неделя-десять дней, ну а цена как фуры за четыре (которые максимум за день-два доезжают, и подъездных путей им не надо), зависит конечно из какой части Украины куда - но даже на самые дальние расстояния по стране не выгодно жд ОЧЕНЬ ДАВНО! Я молчу о нюансах типа найти чистый вагон не в угле как тебе парит станция вечно. Наш жд расклад расчитан на только тех, кто отправляет очень далеко и без жд ему не обойтись никак, это достаточно крупный бизнес. Наш местный без жд обходится уже давно и все в порядке.