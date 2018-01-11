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"Укрзалізниця" ніколи не
зможе будувати якісні поїзди -...

"Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:22

  RomanTik написав:ssnet, что изменилось в укртелекоме после продажи его Ахметову?

Я не знаю, я не пользуюсь его услугами и не работаю там. Мне это не интересно. Сейчас забрали (ну а что более вероятно сам отлетал) укртелеком. и чиновники наверняка туда вольет деньги налогоплательщиков, разворовав часть.
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ssnet, слив засчитан!
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  lapay написав:Правильно каже. Не можна все робити. Вигідніше спеціалізація на тому, що приносить прибуток.
Есть многопрофильные холдинги и все у них приносит прыбуток.
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Re: "Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -.

все такие умные в комментах, хоть прям щас в министры вместо Омеляна
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