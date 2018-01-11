Я не знаю, я не пользуюсь его услугами и не работаю там. Мне это не интересно. Сейчас забрали (ну а что более вероятно сам отлетал) укртелеком. и чиновники наверняка туда вольет деньги налогоплательщиков, разворовав часть.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 17:22
Я не знаю, я не пользуюсь его услугами и не работаю там. Мне это не интересно. Сейчас забрали (ну а что более вероятно сам отлетал) укртелеком. и чиновники наверняка туда вольет деньги налогоплательщиков, разворовав часть.
Додано: Чет 11 січ, 2018 18:08
ssnet, слив засчитан!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Чет 11 січ, 2018 22:04
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:49
Re: "Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -.
все такие умные в комментах, хоть прям щас в министры вместо Омеляна
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