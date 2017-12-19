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У НБУ пояснили, як підвищення
цін на електроенергію...

У НБУ пояснили, як підвищення цін на електроенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:15

У НБУ пояснили, як підвищення цін на електроенергію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба НБУ.

Дивися повний текст У НБУ пояснили, як підвищення цін на електроенергію впливає на інфляцію.
R2
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Каждый божий день,открывая глаза, ты знаешь, что сегодня что-то подорожает и тебе будут обьяснять, что это не существенно и это потому что потому...АД!
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:23

Re: У НБУ пояснили, як підвищення цін на електроенергію...

Объяснили как цена на э/э влияет на инфляцию.
Почему цена на электроэнергию для внутреннего рынка меньше цены экспорта, почему туда входят покупаемые втридорога энергоносители нам, конечно не объяснят.
НКРЭКУ, Вовк, Петр Алексеевич и Ринат Леонидович очень довольны собой и своим бизнесом, и вот это вот всё.
Прокремлевский тролль.
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