Згідно з його даними, термін рефінансування - 84 дня, ставка - 16,5%
Дивися повний текст НБУ надав одному банку рефінансування на 2,3 млрд грн.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:17
НБУ надав одному банку рефінансування на 2,3 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ надав одному банку рефінансування на 2,3 млрд грн.
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:46
Re: НБУ надав одному банку рефінансування на 2,3 млрд грн
А почему 15,5% и 16,5%?
У нас такая учетная ставка?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:56
Врядли, там такая цифра это на семечки... Больше цифра эта подходит для таких банков, как МИБ или Авангард - было бы в кассу.
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
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