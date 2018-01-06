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НБУ надав одному банку
рефінансування на 2,3 млрд грн

НБУ надав одному банку рефінансування на 2,3 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:17

НБУ надав одному банку рефінансування на 2,3 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з його даними, термін рефінансування - 84 дня, ставка - 16,5%

Дивися повний текст НБУ надав одному банку рефінансування на 2,3 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:17

привату до бабки не ходи.....
yil56
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:46

Re: НБУ надав одному банку рефінансування на 2,3 млрд грн

А почему 15,5% и 16,5%?
У нас такая учетная ставка?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:56

  yil56 написав:привату до бабки не ходи.....

Врядли, там такая цифра это на семечки... Больше цифра эта подходит для таких банков, как МИБ или Авангард - было бы в кассу.
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Негоро
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