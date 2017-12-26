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Кабмін дозволив розміщення
тимчасово вільних бюджетних...

Кабмін дозволив розміщення тимчасово вільних бюджетних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:21

Кабмін дозволив розміщення тимчасово вільних бюджетних...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в четвер.

Дивися повний текст Кабмін дозволив розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів в іноземній валюті.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:21

Ого! Так может лучше не заморачиваться и сразу вывести гривну из обращения?
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:24

это просто позор какой то (с)
....ну як його не любити,кабміне мій.
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:41

  antey1969 написав:Ого! Так может лучше не заморачиваться и сразу вывести гривну из обращения?

Этим кабмин и занимается :)

Просто на голову не налазит.
У нас что, своей валюты нет?
Вот еще дополнительное давление на гривню.
Лучше бы долги внутренние гасили вовремя или не брали новые.

П.С.
Где они будут средства размещать?
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:00

Все правильно сделали. Теперь смогут постепенно покупать доллар на меж банке, а не просаживать курс гривны перед погашением, кормя всяких барыг.
зы. Может перед тем как писать коменты , стоит читать новость, а не ограничиваться заголовком ?
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