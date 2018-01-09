Медреформа дає можливості суттєво підвищити оклади медикам, впевнений прем'єр.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, коли українським лікарям чекати зростання зарплат.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:48
Гройсман пояснив, коли українським лікарям чекати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман пояснив, коли українським лікарям чекати зростання зарплат.
Додано: Чет 11 січ, 2018 14:49
Не к добру это, после его обьяснения о сезонности колебания курса доллар вырос до 28.7 :)
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