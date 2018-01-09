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Гройсман пояснив, коли
українським лікарям чекати...

Гройсман пояснив, коли українським лікарям чекати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:48

Гройсман пояснив, коли українським лікарям чекати...

Пропонуємо до обговорення:
Медреформа дає можливості суттєво підвищити оклади медикам, впевнений прем'єр.

Дивися повний текст Гройсман пояснив, коли українським лікарям чекати зростання зарплат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:49

Не к добру это, после его обьяснения о сезонности колебания курса доллар вырос до 28.7 :)
Igorten
 
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