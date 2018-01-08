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Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн знову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) подешевшала до 13 тисяч доларів після того, як Південна Корея оголосила про підготовку законопроекту про повну заборону торгівлі криптовалютами, свідчать дані торгів.
Дивися повний текст Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн знову подешевшала
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R2
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:13
кранты крипте))) любой запрет только разогреет стоимость еще больше, как с сухим законом и еще всякой лабудой....
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kentavr
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:22
kentavr написав:
... любой запрет только разогреет стоимость еще больше, как с сухим законом и еще всякой лабудой....
Про "лабуду" - это вы верно подметили, но в случае с криптовалютами запрет будет иметь другой эффект: ограничение (или прекращение) использования на каком-либо крупном (межгосударственном) уровне быстро сдует пузырь - кто первый успеет выскочить, то и в "дамках"...
В планетарных масштабах очень скоро станет заметно, что энергия уходит в никуда (буквально - на вычисления каких-то чисел, прикладного значения не имеющих). И когда возникнет выбор - разогреть еду в микроволновке или помайнить ещё чуток, "холодильник" окончательно победит
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AntonK
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:31
AntonK написав: kentavr написав:
... любой запрет только разогреет стоимость еще больше, как с сухим законом и еще всякой лабудой....
Про "лабуду" - это вы верно подметили, но в случае с криптовалютами запрет будет иметь другой эффект: ограничение (или прекращение) использования на каком-либо крупном (межгосударственном) уровне быстро сдует пузырь - кто первый успеет выскочить, то и в "дамках"...
В планетарных масштабах очень скоро станет заметно, что энергия уходит в никуда (буквально - на вычисления каких-то чисел, прикладного значения не имеющих). И когда возникнет выбор - разогреть еду в микроволновке или помайнить ещё чуток, "холодильник" окончательно победит
Когда смотрят ТВ энергия тоже уходит в никуда
То ли дело банковская система, инкассаторы и т.д. Они ну ни грамма энергии не потребляют
И добыча ,золота, алмазов и т.д. ни чуть не энергозатратный процесс.
Чем ценится золото ? Да не чем кроме того что его нельзя просто накопать в огороде, тем что его можно разделить на мелкие кусочки без потри в стоимости и оно не портится.В промышленности его используется совсем чуть-чуть по сравнению с общими запасами.
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ssnet
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