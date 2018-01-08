RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найпопулярніша у світі
криптовалюта біткойн знову...

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн знову...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:13

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн знову...

Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) подешевшала до 13 тисяч доларів після того, як Південна Корея оголосила про підготовку законопроекту про повну заборону торгівлі криптовалютами, свідчать дані торгів.

Дивися повний текст Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн знову подешевшала.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79218
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:13

кранты крипте))) любой запрет только разогреет стоимость еще больше, как с сухим законом и еще всякой лабудой....
kentavr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 21.11.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:22

Криптозапрет

  kentavr написав:... любой запрет только разогреет стоимость еще больше, как с сухим законом и еще всякой лабудой....

Про "лабуду" - это вы верно подметили, но в случае с криптовалютами запрет будет иметь другой эффект: ограничение (или прекращение) использования на каком-либо крупном (межгосударственном) уровне быстро сдует пузырь - кто первый успеет выскочить, то и в "дамках"...
В планетарных масштабах очень скоро станет заметно, что энергия уходит в никуда (буквально - на вычисления каких-то чисел, прикладного значения не имеющих). И когда возникнет выбор - разогреть еду в микроволновке или помайнить ещё чуток, "холодильник" окончательно победит ;)
AntonK
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 09.03.07
Подякував: 1379 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:31

  AntonK написав:
  kentavr написав:... любой запрет только разогреет стоимость еще больше, как с сухим законом и еще всякой лабудой....

Про "лабуду" - это вы верно подметили, но в случае с криптовалютами запрет будет иметь другой эффект: ограничение (или прекращение) использования на каком-либо крупном (межгосударственном) уровне быстро сдует пузырь - кто первый успеет выскочить, то и в "дамках"...
В планетарных масштабах очень скоро станет заметно, что энергия уходит в никуда (буквально - на вычисления каких-то чисел, прикладного значения не имеющих). И когда возникнет выбор - разогреть еду в микроволновке или помайнить ещё чуток, "холодильник" окончательно победит ;)

Когда смотрят ТВ энергия тоже уходит в никуда :mrgreen: То ли дело банковская система, инкассаторы и т.д. Они ну ни грамма энергии не потребляют :mrgreen: И добыча ,золота, алмазов и т.д. ни чуть не энергозатратный процесс.
Чем ценится золото ? Да не чем кроме того что его нельзя просто накопать в огороде, тем что его можно разделить на мелкие кусочки без потри в стоимости и оно не портится.В промышленности его используется совсем чуть-чуть по сравнению с общими запасами.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 987 і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 10 січ, 2018 09:44
31 1776
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 10:36
lapay
Україна знову хоче позичити долари на внутрішньому ринку 1, 2
R2 » Вів 09 січ, 2018 21:10
18 1099
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 23:26
Sommer
Число великих дата-центрів у світі зросло майже до 400
R2 » Пон 08 січ, 2018 02:42
1 173
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 січ, 2018 02:42
civ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3174)
11.01.2018 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.