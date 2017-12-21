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ГПУ прокоментувала текст вироку суду про спецконфіскацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:22
Пропонуємо до обговорення:
За його словами, справжність документа буде підтверджена згодом, після проведення відповідного аналізу компетентними органами.
Дивися повний текст ГПУ прокоментувала текст вироку суду про спецконфіскацію $1,5 млрд Януковича, оприлюдненого Al Jazeera
.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:22
цілком природній комент неприродньої схеми від зграї рекетирів в погонах, яку очолює гостроязикий неюрист. вже можуть запрошувати калег з зімбабви та півкореї на стажування
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