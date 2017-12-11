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По три на день. ЗАЗ за рік
зробив трохи більше ніж...

По три на день. ЗАЗ за рік зробив трохи більше ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:53

По три на день. ЗАЗ за рік зробив трохи більше ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначимо, що у 2016 році ЗАЗ виробив 403 легкових автомобілів.

Дивися повний текст По три на день. ЗАЗ за рік зробив трохи більше ніж тисячу автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:53

Забить последний гвоздь в гроб ЗАЗа давно уже пора!
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:44

Все бы вам только уничтожать!Посмотрите на румын,чехов и словаков,какие доходы приносят их автозаводы,как изменились Дачии,Шкоды и Татры,продайте ЗАЗ Ниссану для производства Лифов,Рено или Киа и увидите результаты через пять лет
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:03

  alexxxandrnick написав:Все бы вам только уничтожать!Посмотрите на румын,чехов и словаков,какие доходы приносят их автозаводы,как изменились Дачии,Шкоды и Татры,продайте ЗАЗ Ниссану для производства Лифов,Рено или Киа и увидите результаты через пять лет

чтобы кому-то продать, нужно чтобы этот "кто-то" хотел купить. Смысл покупать развалившийся завод и обучать персонал? сколько произведенных автомобилей смогут купить украинцы? а на экспорт и другие заводы этих марок могут наделать автомобилей.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:10

а при злочынной владе в 2013 году ЗАЗ производил в 15 раз больше!...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:15

  Cler написав:а при злочынной владе в 2013 году ЗАЗ производил в 15 раз больше!...


Да-да, в 2013-м был такой расцвет, такой расцвет...
http://auto.bigmir.net/autonews/autowor ... v-dva-raza

В частности, Запорожский автомобильный завод в прошлом (2013) году сократил выпуск вдвое, до 19,3 тыс. автомобилей.


И, кстати, пик автомобильного производства был в Украине при оранжевом Ющенко. :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:17

  Sommer написав:
  Cler написав:а при злочынной владе в 2013 году ЗАЗ производил в 15 раз больше!...


Да-да, в 2013-м был такой расцвет, такой расцвет...
http://auto.bigmir.net/autonews/autowor ... v-dva-raza

В частности, Запорожский автомобильный завод в прошлом (2013) году сократил выпуск вдвое, до 19,3 тыс. автомобилей.


И, кстати, пик автомобильного производства был в Украине при оранжевом Ющенко. :mrgreen:

в том то и дело, что 2013 был не лучшим годом, но падение в 15 раз по сравнению с 2013 - это лучший показатель эффективности нынешней власти...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:51

  alexxxandrnick написав:Все бы вам только уничтожать!Посмотрите на румын,чехов и словаков,какие доходы приносят их автозаводы,как изменились Дачии,Шкоды и Татры,продайте ЗАЗ Ниссану для производства Лифов,Рено или Киа и увидите результаты через пять лет

Вы сама наивность. "Вот продадим и все они сделают красиво". А им это надо? Может им выгодней развалить, а вы уже покупайте Шкоды и Татры румын, чехов и словаков.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:01

  Cler написав:в том то и дело, что 2013 был не лучшим годом, но падение в 15 раз по сравнению с 2013 - это лучший показатель эффективности нынешней власти...


Рост в 3 раза по сравнению с 2016-м лучший показатель эффективности нынешней власти.

Особенно с учетом евроблях.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:19

  Sommer написав:
  Cler написав:в том то и дело, что 2013 был не лучшим годом, но падение в 15 раз по сравнению с 2013 - это лучший показатель эффективности нынешней власти...


Рост в 3 раза по сравнению с 2016-м лучший показатель эффективности нынешней власти.

Особенно с учетом евроблях.


ЗАЗ падает с 2009го. И не было у него с тех пор никаких побед.
sensei
 
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