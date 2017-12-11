По три на день. ЗАЗ за рік зробив трохи більше ніж...
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Все бы вам только уничтожать!Посмотрите на румын,чехов и словаков,какие доходы приносят их автозаводы,как изменились Дачии,Шкоды и Татры,продайте ЗАЗ Ниссану для производства Лифов,Рено или Киа и увидите результаты через пять лет
alexxxandrnick написав:Все бы вам только уничтожать!Посмотрите на румын,чехов и словаков,какие доходы приносят их автозаводы,как изменились Дачии,Шкоды и Татры,продайте ЗАЗ Ниссану для производства Лифов,Рено или Киа и увидите результаты через пять лет
чтобы кому-то продать, нужно чтобы этот "кто-то" хотел купить. Смысл покупать развалившийся завод и обучать персонал? сколько произведенных автомобилей смогут купить украинцы? а на экспорт и другие заводы этих марок могут наделать автомобилей.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
alexxxandrnick написав:Все бы вам только уничтожать!Посмотрите на румын,чехов и словаков,какие доходы приносят их автозаводы,как изменились Дачии,Шкоды и Татры,продайте ЗАЗ Ниссану для производства Лифов,Рено или Киа и увидите результаты через пять лет
Вы сама наивность. "Вот продадим и все они сделают красиво". А им это надо? Может им выгодней развалить, а вы уже покупайте Шкоды и Татры румын, чехов и словаков.