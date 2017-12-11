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По три на день. ЗАЗ за рік
зробив трохи більше ніж...

По три на день. ЗАЗ за рік зробив трохи більше ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:59

Re: По три на день. ЗАЗ за рік зробив трохи більше ніж...

  nik1 написав:Думаю и понимают, что развить свои отрасли можно только притормаживая импорт. Например ни чего бы не произошло если бы полиции дали Ланосы. Да и большинство чиновников можно на них же пересадить. Это же касается холодильников, печек и т. д. Вот когда будет близкий уровень, тогда можно приоткрыть границы.

Идеи Чучхе в 21 веке? Вы смеетесь!
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:12

  BIGor написав: Идеи Чучхе в 21 веке? Вы смеетесь!

Население Украины сократилась на 30% за годы независимости. С моей точки зрения это угроза существованию государства. Поэтому и говорю, что для многих уехавших, или собирающихся это хорошо. Для тех, кто остался это несчастье. Заводы не работают, дороги уничтожены, сопрограммы сокращаются.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:32

  Sommer написав:
  Imp написав:
  Sommer написав:Рост в 3 раза по сравнению с 2016-м лучший показатель эффективности нынешней власти.

Рост чего? Вашего носа и представителей нашей власти, как у Пиноккио?

А предыдущее сообщение прочитать?

Ну так прочитайте свои сообщения сами и найдите где Вы указали что-то с ссылкой на источник про рост в три раза.
А особенно с учетом слов про евробляхи. Какое они отношение имеют к росту автомобильного производства?
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:53

  Imp написав:А особенно с учетом слов про евробляхи. Какое они отношение имеют к росту автомобильного производства?


Чем больше евроблях - тем меньше спрос на недодэу. Чем меньше спрос на форцы и пр - тем меньше производства.

Вроде очевидно должно быть.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:15

  nik1 написав:
  rjkz написав: США на другой части Земли просто ППЦ как боится конкуренции со стороны Украины. Особенно на космическом, военном и автомобильном рынках. Наверное поэтому использует двигателя Южмаша - чтобы задавить конкурента. Скупить у него всю продукцию. А вот рассиюшка-матушка ну просто мечтает, чтобы в Украине делались самые лучшие автомобили в мире, лучшие самолеты и ракеты, компьютеры и телевизоры, медоборудование и пр. - смотрите ваз, ил и что у них там не взлетает в космос, как надо делать! И готова быть сырьевым придатком для Украины.

Дело не в боязни, а в том какой у Вас холодильник. Днепр, или Самсунг, какая машина и т. д. Купив немецкий авто, Вы инвестируете в немецкий автором. Я не говорю о том плохо это или хорошо для Вас, я говорю о том, что отсутствует национальная идея. Которая объединит большинство украинцев. Ну, что общего между тем кто копит деньги, чтобы выехать и тем кто врылся здесь?


Это васадзе делает ведро с болтами или США с ЕС?
То есть, многие годы васадзе имел всю Украину, что в конечном счете привело к краху его бизнеса. А виноваты в этом США и ЕС?
По моему, у работников автоваза просто руки из ж0пы растут, а у их руководства вместо мозгов ж0па. Результат закономерен.
rjkz
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