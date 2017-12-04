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НБУ розкрив найпопулярнішу
схему пограбування...

НБУ розкрив найпопулярнішу схему пограбування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:03

НБУ розкрив найпопулярнішу схему пограбування...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється, що за цією схемою пограбували кілька банків у Києві близько року тому: Райффайзен Банк Аваль, Полікомбанк.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:03

:) это как подбор ключей? там же в зале с ячейками видеонаблюдение и консъерж-тётя :) Это юмор такой?
follet
 
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