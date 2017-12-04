Повідомляється, що за цією схемою пограбували кілька банків у Києві близько року тому: Райффайзен Банк Аваль, Полікомбанк.
Дивися повний текст НБУ розкрив найпопулярнішу схему пограбування банківських комірок.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 17:03
НБУ розкрив найпопулярнішу схему пограбування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ розкрив найпопулярнішу схему пограбування банківських комірок.
Додано: Чет 11 січ, 2018 17:03
:) это как подбор ключей? там же в зале с ячейками видеонаблюдение и консъерж-тётя :) Это юмор такой?
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