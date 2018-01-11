RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З гармати по горобцях. Чому
ліміт "три посилки на...

З гармати по горобцях. Чому ліміт "три посилки на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:13

З гармати по горобцях. Чому ліміт "три посилки на...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш резонансним нововведенням цього документа серед громадян стало введення так званого ліміту "три посилки на місяць

Дивися повний текст З гармати по горобцях. Чому ліміт "три посилки на місяць" не зупинить контрабанду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79231
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:13

"в 2017 году, составила $20,5 млн"
Це якісь копійки в масштабах держави....
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 884
З нами з: 11.11.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому засекретили рішення суду щодо спецконфіскації...
R2 » Чет 11 січ, 2018 19:46
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 19:46
sena_2008atp
"Укрзалізниця" ніколи не зможе будувати якісні поїзди -... 1, 2, 3
R2 » Чет 11 січ, 2018 13:05
21 885
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 18:08
RomanTik
Баффет упевнений, що ринок криптовалют чекає "поганий...
R2 » Чет 11 січ, 2018 08:14
3 155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 11:25
verano_porteno
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
OTP Bank (5282)
11.01.2018 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.