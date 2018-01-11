Найбільш резонансним нововведенням цього документа серед громадян стало введення так званого ліміту "три посилки на місяць
Дивися повний текст З гармати по горобцях. Чому ліміт "три посилки на місяць" не зупинить контрабанду.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 17:13
З гармати по горобцях. Чому ліміт "три посилки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З гармати по горобцях. Чому ліміт "три посилки на місяць" не зупинить контрабанду.
Додано: Чет 11 січ, 2018 17:13
"в 2017 году, составила $20,5 млн"
Це якісь копійки в масштабах держави....
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