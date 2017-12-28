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ПРАВЕКС БАНК, частина Intesa
Sanpaolo: Новий візуальний...

ПРАВЕКС БАНК, частина Intesa Sanpaolo: Новий візуальний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:17

ПРАВЕКС БАНК, частина Intesa Sanpaolo: Новий візуальний...

Пропонуємо до обговорення:
Київ, 30 листопада 2017 року – ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» презентував оновлений логотип та корпоративний стиль Банку.

Дивися повний текст ПРАВЕКС БАНК, частина Intesa Sanpaolo: Новий візуальний імідж для нового початку.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:17

Интересно отделения с квартир съедут? А то особо они новые планировки не придумают
PUnder
 
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