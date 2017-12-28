Київ, 30 листопада 2017 року – ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» презентував оновлений логотип та корпоративний стиль Банку.
Дивися повний текст ПРАВЕКС БАНК, частина Intesa Sanpaolo: Новий візуальний імідж для нового початку.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 17:17
ПРАВЕКС БАНК, частина Intesa Sanpaolo: Новий візуальний...
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Дивися повний текст ПРАВЕКС БАНК, частина Intesa Sanpaolo: Новий візуальний імідж для нового початку.
Додано: Чет 11 січ, 2018 17:17
Интересно отделения с квартир съедут? А то особо они новые планировки не придумают
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