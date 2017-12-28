Київ, 30 листопада 2017 року – ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» презентував оновлений логотип та корпоративний стиль Банку.
Дивися повний текст ПРАВЕКС БАНК, частина Intesa Sanpaolo: Новий візуальний імідж для нового початку.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 17:17
ПРАВЕКС БАНК, частина Intesa Sanpaolo: Новий візуальний...
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Дивися повний текст ПРАВЕКС БАНК, частина Intesa Sanpaolo: Новий візуальний імідж для нового початку.
Додано: Чет 11 січ, 2018 17:17
Интересно отделения с квартир съедут? А то особо они новые планировки не придумают
Додано: Чет 11 січ, 2018 23:48
Какой там новый стиль, если даже с логотипом каша, что здесь, что у них на сайте, через раз дефис то есть, то его нет.
Заканчивается в этом месяце их пакет, продукт сырой, пользоваться неудобно.
Деньги макаронники так и не научились зарабатывать. В общем такой банк уложили.
Вернуть бы Леню, и он им показал как нужно работать
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